Jan Farský: Krajině může stát pomoci hned. Podporovat pouze zemědělce, kteří se k půdě chovají zodpovědně

Ministři zemědělství a životního prostředí oznámili to, co odborníci tvrdí již řadu let - problém sucha se stupňuje a nezadržitelně se prohlubuje. Přitom recept na rychlejší pomoc naší krajině má v rukou vláda. Musí se ale změnit přístup k poskytování zemědělských dotací a výrazněji investovat do opatření proti suchu.

Stav české krajiny a půdy je alarmující a má zásadní vliv na dostatek kvalitní pitné vody, na vysychání naší země. Vláda ale bojuje se suchem pouze pusou. Letos se očekává nejhorší sucho za stovky let. Je to krutá daň za náš dosavadní komfort. Obrovské lány podporující erozi, zhutněná půda bez života, která neudrží vodu. To je výsledek 40 let komunistické ideologické kolektivizace a 30 let kolektivizace ekonomické pod diktátem agrobarony nastavených dotací.

Je potřeba otočit list a současnou vládní politiku vzhůru nohama. Hospodařit odpovědně se musí vyplatit. Už dnes mnoho zemědělců - zpravidla rodinných statků a zemědělců hospodařících na vlastní půdě - hospodaří s odpovědností k příštím generacím. Takové hospodaření se musí stát standardem, takové hospodaření se musí vyplatit.

Proto vyzýváme proto vládu k:

1) podmínění zemědělských dotací kvalitní péčí o půdu - menší půdní bloky, střídání plodin, meziplodiny, nepřetěžování půdy

2) schválení protierozní vyhlášky, která je hotova už od roku 2017

3) zavedení výraznějších investic na podporu dotačních titulů na opatření v boji se suchem

Krajina byla devastována desítky let, její proměna k udržitelnému stavu neproběhne ze dne na den. Ale už včera bylo pozdě začít. Pojďme si všichni uvědomit závažnost situace a považovat boj se suchem za prioritu následujících let. Je odpovědností nás všech, abychom zemi předali svým potomkům v lepším stavu, než jsme ji od svých předků převzali.

