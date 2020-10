Jan Skalík: Nesmyslný kanál Dunaj-Odra-Labe by odčerpal peníze, které potřebujeme na obnovu krajiny

Břetislav Machaček 5.10.2020 17:57

Nechci se již pouštět do další nesmyslné diskuse, protože na doporučení

komise pro zjištění proveditelnost( myslím, že byla složená z odborníků

z různých oborů a ne pouhých aktivistů) přijala vláda rozhodnutí o

přípravě úseku z Kožle do Ostravy. Tím by to pro mne skončilo, nebýt

dezinformace DUHY o zničení Hraničních meandrů Odry. Kanál je má obejít

a být řešen tak, aby se v něm nenarušil vodní režim. Je tak vidět,

o co jde pánům z DUHY a že jim není cizí užití dezinformace. Pokud

mylná informace vyplývá z pouhé neznalosti projektu, tak je to o to

horší, že se vyjadřuje k něčemu, o čem nic neví. V tom případě je to

pouze spolek amatérů a nedivím se tak i jejich jiným počinům. Dál

se už k tomu nemíním vyjadřovat a budu čekat tak, jak čekal můj děda

a otec na prvé kopnutí do země, čemuž díky vládní nestabilitě už ani

za svého života nevěřím.

