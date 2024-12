Jiří Dlouhý: Jak jsme zakládali STUŽ

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Archiv Evy a Josefa Vavrouškových Josef Vavroušek při zakládání Občanského fóra s Lubomírem Volejníkem, budoucím prezidentem NKÚ. Rok 1989

Založení Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) je nerozlučně spjaté s osobností Josefa Vavrouška. Již před rokem 1989 se Josef aktivně zapojoval do práce v různých iniciativách, především se koncem 80. let aktivně účastnil práce Ekologické sekce Biologické společnosti při ČSAV a později v roce 1989 spoluzaložil Kruh nezávislé inteligence.V letech 1990–1992 Josef velmi aktivně formoval politiku v rámci Občanského fóra, posléze Občanského hnutí, a také působil jako federální ministr životního prostředí. V této pozici prosazoval své vize, někdy idealisticky, jindy s významným dopadem na aktuální dění.

Mezi tyto iniciativy patřily aktivity podporující environmentální spolupráci v rámci evropského regionu, které vyústily v celoevropskou konferenci ministrů životního prostředí v Dobříši v roce 1991, systémové řešení integrovaného záchranného systému či návrh na reformu Organizace spojených národů. Možnost ovlivňovat dění z vládní pozice však skončila v polovině roku 1992, kdy Občanské hnutí prohrálo volby, a tím se pro Vavrouška uzavřel přístup do politiky na celostátní úrovni.

Své aktivity proto nasměroval do dvou oblastí – do akademické sféry a do sféry ekologických nevládních organizací. Na univerzitě se v krátké době stal proděkanem Fakulty sociálních věd UK a získal titul docenta, ale především prosadil nový studijní program Ekologie člověka.

Pro nevládní sektor měl Josef vizi odborné společnosti, která by prosazovala udržitelnost v tom nejširším smyslu – „sdružující odborníky, zabývající se ekologií a navazujícími vědními disciplínami, technickými obory i uměleckými, lékařskými, výchovnými, publicistickými a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka i všech jiných forem života na Zemi“ – jak to později naformuloval ve stanovách Společnosti pro trvale udržitelný život.

I když bylo již zcela jasné, že koncem roku 1992 skončí také Československo, získal pro myšlenku této nově vznikající společnosti odborníky z Čech i ze Slovenska; předpokládal, že to nadále bude organizace společná pro obyvatele obou zemí. Zájem o členství na začátku opravdu projevili nejen ekologové, ale také odborníci z mnoha dalších oborů, mezi nimi lékaři, filozofové, umělci, politici a další. Trochu méně už tehdy bylo zájemců, kteří měli počítačové a organizační znalosti, takže jsem se i já octnul ve společnosti vážených odborníků v přírodních či humanitních vědách.

Nakonec měl seznam potenciálních členů přes 800 jmen, později přes 400 z nich opravdu podalo přihlášku. A tak nastal čas společnost opravdu založit. Sešli jsme se v plném kinosále Klubu techniků na Novotného lávce, všechny formality šly hladce až na jednu – název spolku. Jen dodám, že v té době mnoho environmentalistů pro překlad pojmu „sustainable“ používalo diskutabilní výraz „trvale udržitelný“. A tak jsme nakonec skončili u dvou možností – Společnost pro trvale udržitelný život a Společnost pro trvale udržitelný rozvoj. O možnostech se nakonec hlasovalo a převážily dva argumenty – slovo „rozvoj“ může být spojováno s neudržitelným růstem, no a druhý, o hodně prozaičtější byl, že zkratka „STUR“ je ošklivá. Ale hlasování bylo nakonec docela těsné.

A jak bylo s Josefem zvykem, následovala okamžitě lavina aktivit – začaly pravidelné besedy první úterý v měsíci na Novotného lávce, ještě v roce 1992 vyšlo 6 stanovisek, získali jsme sídlo – domeček pod Vyšehradem, který jsme začali postupně rekonstruovat, získali jsme první granty. S koncem roku 1992 se ukázalo, že tehdejší právní systém nedovolí mít společnou organizaci Čechů a Slováků, a tak nakonec vznikly dvě bratrské organizace – STUŽ ČR a STUŽ SR. A pak se STUŽ začala rozšiřovat do regionů – během krátké doby vzniklo 9 regionálních poboček – největší Východočeská, dále pak Českolipská, Karlovarská, Brněnská, Olomoucká, Jihočeská, Bělokarpatská, Broumovská a Chomutovská.

Začali jsme pořádat mezinárodní konference, zapojili jsme se výrazně do aktivit European ECO Forum a začali usilovat o členství v European Environmental Bureau. A byla to právě Josefova schopnost nadchnout další lidi pro činnost, nebo minimálně pro podporu myšlenky, která držela naši společnost pohromadě.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Archiv Evy a Josefa Vavrouškových Josef Vavroušek jako průvodce prince Charlese na zámku Jezeří v severních Čechách, spolu s P. Pakostou, I. Dejmalem, J. Stoklasou a dalšími.

Na hodně věcech totiž panovala mezi členy shoda, na některých jsme však shodu nikdy nenašli – asi nejostřejší rozpory byly ohledně jaderné energetiky –, vzpomínám si dokonce na okamžik, kdy při nějaké bouřlivé diskusi na toto téma došlo skoro i k fyzické konfrontaci mezi Josefem a Ivanem Dejmalem. Ale po chvilce se tomu oba zasmáli a dál spolupracovali.

Když člověk s odstupem hodnotí aktivity STUŽ v době, kdy jí Josef předsedal, musí konstatovat, že to byla unikátní organizace, která tehdy neměla obdobu – ano, ČSOP měl daleko více členů, ale ve skutečnosti to byly desítky malých, nepříliš spolupracujících organizací. A to vše bylo v době, kdy naprostá většina ekologických nevládek závisela pouze na dobrovolné práci, profesionalizace nastala až v pozdějších letech. Což se ale STUŽ nikdy netýkalo a tato organizace na dobrovolné práci závisí dodnes. Stále nese Josefovo poselství, jeho nadšení a schopnost lidi spojovat ale významně chybí…

