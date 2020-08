Jiří Lehejček: Koktejly pesticidů v potravinách a jejich nejistý vliv na naše zdraví

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nedávno prošla českým mediálním prostředím zpráva o žebříčku „nejšpinavějších“ potravin v USA. Jde o žebříček, který sestavuje Environmental Working Group (EWG), organizace zaměřující se na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Na základě rozsáhlých výzkumů již několik let zveřejňuje žebříček zvaný Špinavých dvanáct, seřazený podle obsahu pesticidů ve 47 zemědělských plodinách v USA. Na nejšpinavějších místech se umístily jahody, špenát, nektarinky nebo třeba jablka. Podle aktuální zprávy EWG pro rok 2020 téměř 70 % zemědělských produktů obsahuje detekovatelné zbytky (rezidua) pesticidů, které za určitých okolností mohou představovat zdravotní riziko pro konzumenty.

Obecně mezi nejvíce ohrožené skupiny patří děti, senioři, nebo těhotné ženy. Zbytky syntetických pesticidů, které se do plodin dostanou při ošetření, v nich zůstávají i po omytí či oloupání.

Z několika klinických studií vyplynulo, že omezení konzumace potravin s vysokým obsahem pesticidů a jejich nahrazení potravinami z ekologického zemědělství dochází ke značnému zlepšení plodnosti a snížení rizik při porodech, stejně jako snížení výskytu nehodgkinského lymfomu a nižší BMI (Nutrients 2020, 12(1). Publikace uvádí potřebnost dalších studií pro potvrzení těchto pozorování.

Výzkum Harvardské univerzity, který pracoval s podobnými daty a metodami jako EWD, dospěl k podobným závěrům, pokud jde o rizika přítomnosti zbytků pesticidů v zemědělských plodinách. Poukázal také na studie indikující pozitivní vliv ekologicky pěstovaných plodin na početí a bezproblémové těhotenství. To může nicméně souviset i s jejich složením, například s vyšším obsahem některých vitamínů.

Přestože legislativa vztahující se na používání pesticidů je v EU a tedy i ČR jiná než v USA – většinou přísnější – a čerstvé potraviny se přes oceán převáží jen velmi zřídka, měl by zpozornět i český spotřebitel, jelikož povolených syntetických pesticidů se v EU ročně prodá 350 000 tun. Ač je každý pesticid před vnesením do ekosystému podroben kontrole – a při jeho aplikaci by měly být dodržovány zásady dobré zemědělské praxe včetně dodržování ochranných lhůt – a potraviny uváděné na trh by neměly překročit maximální povolené reziduální množství, tyto limity se stanovují pro každou kombinaci pesticid / komodita zvlášť.

Problematice sledování výskytu reziduí pesticidů v potravinách se věnují specializované laboratoře. U nás zejména tým profesorky Hajšlové z Ústavu analýzy potravin a výživy v rámci prestižní akreditované laboratoře z VŠCHT Praha. Ve shodě s dozorovými orgány, i zahraničními, opakovaně nalézají přítomnost řady různých pesticidů v jedné vyšetřované komoditě, někdy jejich počet překračuje i desítku.

Zdravotní rizika těchto ´koktejlů´ pesticidů a jejich metabolity pro lidský organismus, zejména při dlouhodobém příjmu, nejsou dosud plně popsána a jsou dnes zkoumána řadou odborných týmů. Nejzávažnější je situace, kdy jde o pesticidy se stejným mechanismem účinku. Příkladem může být přítomnost neurotoxických organofosfátových insekticidů (inhibují enzym acetylcholinestarázu podílející se na přenosu nervových vzruchů). Pokud se v dané potravině jednotlivé látky nacházejí pod maximálním limitem, výrobek vyhovuje stávající legislativě, ale jejich efekt se kumuluje.

Kromě toho se v potravinách vyskytují další biologicky aktivní látky jako například mykotoxiny či alkaloidy, z nichž některé jsou karcinogenní. Jednotlivé kontaminanty mohou vykazovat koktejlové efekty a při více jak tisíci používaných druhů aktivních složek pesticidních přípravků a množství dalších kontaminantů nelze jednoduše zjistit, jaké jsou následky na lidské zdraví v průběhu dlouhodobého užívání. Vědecké studie už prokázaly, že takový koktejl může více poškozovat DNA než jednotlivé látky samostatně, látky mohou vykazovat kumulovaný toxický efekt.

Stejně jako v zahraničí se opakovaně zjišťuje, že více než polovina vzorků běžných konvenčních potravin na českém trhu obsahuje rezidua pesticidů. I přesto, že drtivá většina nálezů v konvenčních potravinách nepřesahuje maximální reziduální limit (dle výroční zprávy Státní zemědělské a potravinářské inspekce), alarmující je zjištění, že ve vzorcích přibývá směsí tří a více pesticidů, ačkoli každý z nich sám o sobě splňuje zákonný limit.

Do budoucna bude tedy nutné buď přehodnotit maximální přípustné limity reziduí pesticidů v kontextu přibývajících poznatků o jejich koktejlovém efektu, případně existuje i rychlejší preventivní řešení, přejít zcela na biopotraviny. Ekologické zemědělství nepoužívá skoro žádné syntetické pesticidy a pozitivní nálezy jsou v jednotkách procent případů, často jde o přenos atmosférou, jen ve zcela výjimečných případech jde o nedodržení zásad ekologického zemědělství.

Dozorové orgány věnují problematice značnou pozornost. V souvislosti se škodlivostí pesticidů a zdravotních benefitů organicky pěstovaných plodin je třeba zmínit, že Evropská komise schválila plán, podle kterého by do roku 2030 mělo být 25 % zemědělské půdy obděláváno ekologicky a spotřeba syntetických pesticidů by měla klesnout na polovinu. Ten je znám jako „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork).

reklama