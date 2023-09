Karel Makoň: Odchyt krahujce v průmyslové hale

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pro odchyt ptáků v průmyslových halách, uzavřených objektech a budovách je třeba mít nejenom vhodné technické vybavení a zkušenosti, ale hlavně i sehraný a profesionální tým ornitologů a kroužkovatelů.

Každá hala je jiná, každý ptačí druh má svá specifika a způsoby odchytu, každý jedinec se chová jinak. Někdy stačí zhasnout, jindy nastoupí odchytové ornitologické sítě, tyče a jiné pomůcky.

Každopádně tým lidí, kteří již od prvního momentu po příjezdu na lokalitu vědí, co mají dělat, kde je jejich místo a táhnou za jeden provaz, je nejdůležitější základ.

Proto se nám také ve čtvrtek 7. 9. 2023 odpoledne podařilo za necelých třicet minut v montované průmyslové hale odchytit, okroužkovat a úspěšně na lokalitě vypustit dva roky starou samici krahujce obecného.

Dravec, který pravděpodobně při pronásledování kořisti (menšího ptáka) omylem zalétl do prázdné průmyslové haly, dva dny nemohl najít cestu ven. A tak na svobodu se dostal až poté, co se nám ho podařilo doslova „natlačit“ do odchytové sítě.

Pravda, tím že hala byla úplně prázdná, bylo vše výrazně jednodušší než jindy, ale na druhou stranu samice krahujce svou cestu na svobodu nedala úplně zadarmo, a tak jsme se všichni docela zapotili.

Záchranná akce proběhla na žádost firmy vlastnící průmyslový objekt v součinnosti s místně příslušnou Záchrannou stanicí Rokycany (Pavlem Moulisem) a na jejím území v obci Cerhovice na Rokycansku.

