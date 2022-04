Karel Makoň: Výjimečné přesunutí labutího samce z řeky, kde pronásledoval lodě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Makoň / Karel Makoň / DES OP Odchycení labutího samce, který na řece Radbúze napadal projíždějící lodě,

Tento pátek to byly zhruba 4 dny, co se labutí pár z řeky Radbuzy, pravidelně hnízdící u loděnice, opět vrátil nad jez u Mrakodrapu k Papírenské lávce. Dokud bylo zataženo, tak se to s obrovským labuťákem „trenérem“ dalo vydržet. Jakmile však vysvitlo sluníčko, nastoupaly mu opět hormony na takovou hladinu, že projet kolem i na rychlostní kánoi byl docela problém.

O kus dál na řece trénují i dračí lodě a ani těch se obzvláště bojovný samec nebál, a tak od prvního dne, co se labutí pár na řece objevil, jsme spolu s Odborem životního prostředí MMP opět řešili, zda by nebylo lepší labutě přesunout na jinou lokalitu, dřív než začnou stavět hnízdo.

Navíc loni na řece byl problém i s tím, že se opět muselo s kolísající vodní hladinou neustále s hnízdem hýbat a následně tři mláďata, která pár pracně vyseděl, v prvním týdnu života zmizela (pravděpodobně spadla z jezu U Mráčku).

I proto jsme letos, předem deklaruji, že zcela mimořádně, celý labutí pár hned na začátku hnízdní sezóny odchytili a převezli na Horní kokotský rybník, kde by měly mít více klidu i potravy. K tomu nám nahrála i skutečnost, že labutě se vrátily na lokalitu v době, kdy bylo chladno a nezačaly ještě stavět hnízdo, navíc šly na rohlík, a tak se nám podařilo úspěšně odchytit oba dva ptáky.

