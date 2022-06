Karel Zvářal: O neuvěřitelné vitalitě rorýsů a netopýrů

Foto | Karel Zvářal Zcela opeření mladí rorýsi na hnízdě 18. srpna 2011.

Foto | Karel Zvářal Budky pro rorýse je nutné instalovat co nejvýše, ideálně na stěny vyšší než 15 m, kde v blízkosti nejsou dráty ani vysoké stromy.

Kdo v dětství podlehne kouzlu budkařiny, má celoživotní jistotu, že se nikdy nebude nudit. A jelikož s jídlem roste chuť, je nutno přidávat stále nové a nové ptačí domečky. Až jich je hodně přes tisíc a nohy z nachozených kilometrů řádně bolí, teprve potom je dušička spokojená. Rorýse jsem dlouho opomíjel, jelikož nebylo vhodné místo, kam budky umístit. Ale díky pochopení hodné paní správcové z internátu byla možnost instalovat v roce 2005 šest tříkomorových budek do potřebné výšky, tj. dvaceti metrů, aby zejména vyletující mláďata měla bezpečný start do života a neskončila na zemi, jak tomu bývá u hnízd z nízko umístěných větracích šachet.Prvním rokem byla obsazenost slabší, nicméně početné hejno míhajících se halasných svišťounů dávalo tušit, že to tak dlouho nezůstane. A taky že ano. Hned příští rok byly obsazeny všechny budky, resp. v každé 1 – 3 ze tří nad sebou umístěných komor. V některé se v pozdějších letech usadili vrabci domácí, dokonce i rehek domácí, ale prioritou byli rorýsi. Proto byly po vyhnízdění vlety zadělávány zmačkaným novinovým papírem a zpřístupněny až před příletem rorýsů.

18. srpna 2011 jsem při čištění a údržbě budek narazil na vzletná mláďata rorýse. V místě žádní již nebyli pozorováni, neboť pobyt rorýse je jeden z nejkratších mezi ptáky u nás, a to od konce dubna začátku května do přelomu července a srpna, tj. tři měsíce. V následujících srpnových dnech jsem věnoval zvýšenou pozornost okolí budovy, ale průlet ani hlas rorýse jsem žádný nezaznamenal. Kdy, a zda vůbec, byla mláďata krmena, zůstává otázkou. Mláďata však hnízdo opustila, neb při odloženém ucpání vletů již v budce nebyla. Došlo k němu někdy v průběhu září – listopadu, žel, datum akce jsem si do diáře nepoznačil jednoznačně. A to byla chyba, ke vší smůle ne jediná…

Foto | Karel Zvářal Pohled do interiéru budky pro rorýse se třemi hnízdními komorami.

24. dubna 2012 jsem byl budky zpřístupnit blížícím se superletcům. Při vytahování papírových zátek z jedné komory nečekaně vypadlo něco, co mi vyrazilo dech. K zemi se snášel podél stěny po spirále netopýr, ovšem bez jediného mávnutí křídel. Požádal jsem o vstup na nižší střechu a žijícího a nezraněného netopýra odnesl domů. Doporučený chiropterolog z neostrého snímku druh neurčil, podle dostupné fotogalerie se mi zdál nejpravděpodobnější netopýr rezavý. Protože byl slabý a silně vyhublý, musel jsem moučné červy dávkovat opatrně. První den dostal dvacet červů, druhý den již vypadal vitálněji, nikam z krabice neměl snahu utéct a do večera se značně zakulatil po pozření dalších padesáti červů. Při setmění byl vypuštěn a bez sebemenších problémů se z betonového parapetu vznesl a ještě chvíli poletoval mezi stromy, než zmizel z dohledu.

Že netopýr vydrží silný mráz, to je z literatury známo. A první polovina února byla se sněhem a teplotami až –18 °C! Takže i kdyby neměl přístupné „klimatizované“ jeskyně či sklepy, byl by netopýr schopen zdárně přežít zimu ve stromové dutině. V zimě potravu nepřijímá, a když přijde chladné jaro, může začít s lovem někdy až v dubnu. Je otázkou, kolik dní vydrží hladovět a být fit, tj. letuschopný, což zde nejde přesně zjistit vzhledem k neznámému datu nuceného „zazimování“.

U mláďat rorýse je též popisována schopnost vydržet delší čas bez potravy, literatura uvádí 13 až 21 dnů, u dospělých ale jen 4 dny!(?) Zda jsou i ona potom schopna letu, zůstává otázkou. Je to však pravděpodobné, neboť létající ani „chodící“ rorýs nebyl v dnech po kontrole zaznamenán. Prostě až měli pořádný hlad, vyskočili a odletěli. Nelze ovšem zcela vyloučit ojedinělé nepozorované přílety krmícího rodiče, žití mláďat jen z tukových zásob by s jistotou odhalila jedině moderní technika.

Foto | Karel Zvářal Netopýr nalezený 24. dubna 2012 v uzavřené budce, kde přežil tuhou zimu, byl značně vyhublý, dehydrovaný a neschopný letu.

Tyto dva příklady uvádím zejména proto, abych upozornil na možnost přehlédnutí usazených netopýrů, které zavěšené v rohu či na stěně je snadné přehlédnout během čištění dna vícekomorové budky. Netopýří trus se od ptačího liší, je podobný myšímu (tmavé válečky), proto takovým budkám věnujte zvýšenou pozornost. A především samotné podpoře těmto úžasným tvorům, protože v dnešní sterilně udržované zástavbě moc bezpečných úkrytů nenajdou.

