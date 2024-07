Komora OZE: Připomínky k zákonu o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Ilustrační snímek.

Pouze pět větrných elektráren a jednotky kusů modernizovaných bioplynových a malých vodních elektráren byly uvedeny do provozu v prvním pololetí letošního roku. Česko je totiž stále jedním z nejhorších míst v Evropě, co se týče délky potřebné pro získání povolení pro stavbu obnovitelných zdrojů. Komora OZE proto představila své návrhy, které mají rozvoj čisté energetiky zrychlit. Týkají se nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do meziresortního připomínkového řízení (končí tento týden).Nový zákon dokončuje rozsáhlé změny stavební a energetické legislativy i předpisů týkajících se ochrany přírody a měl by celý proces zrychleného povolování obnovitelných zdrojů dokončit. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj připravilo i postup pro tzv. akcelerační zóny nebo třeba další posunutí výkonových hranic pro licenci a povolení.

„Pro zrychlení rozvoje je potřeba obcím – na celém území ČR, nikoliv pouze v připravovaných akceleračních oblastech – umožnit vyšší míru autonomie. Obce by měly mít možnost překonat překážku plošných zákazů „shora” a měly by mít jistotu části výnosu od provozovatelů i v případech, kdy se nedohodnou s provozovateli přímo,” řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

„Potřebujeme rovněž konkrétní, jasná pravidla pro stavbu obnovitelných zdrojů, především větrných elektráren, v lese a transparentní, nediskriminační přístup pro využití státních lesních pozemků. Nový zákon o zrychlení OZE je někdy chybně chápán jako zákon o akceleračních oblastech, ale takový výklad je nepřesný a soustředit se jen na pár procent území Česka by zbrzdilo rozvoj energetiky,” dodal Štěpán Chalupa.

„Česko má přes šest tisíc obcí a rozvoj obnovitelných zdrojů se bez jejich aktivního zapojení neobejde. Navrhujeme proto motivovat obce, na jejichž území budou realizovány projekty větrných či solárních elektráren, zákonem garantovanou minimální pravidelnou roční fixní platbu od provozovatelů. Obce by měly přejít z defenzivy do aktivního partnerství na rozvoji OZE, který přinese jejich obyvatelům zdravé životní prostředí,” řekl Martin Bursík, hlavní poradce v Komoře obnovitelných zdrojů energie a prezident Evropské federace obnovitelných energií (EREF).

„Tento zákon je poslední z velkých legislativních změn, kterými se poslední roky snažíme intenzivně zjednodušit a zefektivnit povolovací proces, abychom zajistili rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů a naplňování strategických cílů státu. Nyní dále upravujeme výkonové hranice pro veřejný zájem, licenci i stavební povolení,” řekl René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky na MPO.

„Návrh zákona se týká urychlení výstavby OZE na celém území státu, nejen v akceleračních zónách. Určitě neplatí, že v akceleračních zónách bude výstavba OZE automaticky povolena, zatímco mimo tyto zóny zakázána. Zóny pouze budou indikovat, kde se veřejný zájem výstavby OZE nedostává do zásadních konfliktů s jinými významnými veřejnými zájmy, tedy například ochranou přírody či kulturních památek, bezpečností a obranou státu a podobně. A zóny také budou znamenat, že část prověřování zde již bude odpracována v koncepční fázi, proto může být povolovací řízení záměru rychlejší,“ upřesnil Radim Misiaček, koordinátor přípravy akceleračních zón na MŽP.

