Lenka Filipová: Vodoprávní úřady a havárie na povrchových a podzemních vodách

Zdroj | Česká inspekce životního prostředí Lávka a jez u obce Juřinka, listopad 2020. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Bedlivě sledují hledání viníka havárie na Bečvě. Kdysi dávno (před 30 ti lety) jsem absolvovala školení u Českého rybářského svazu, co by uchazečka o rybářský lístek, a již tehdy rybáře učili, jak postupovat při zjištění havárie. A pak jsem havárie sama šetřila. Vodoprávním úřadem už nejsem skoro dvacet let a stejnou dobu havárie nešetřím, ale nějakou praxi mám za sebou. K té praxi bohužel patří i poznání, že původce se občas nenajde a není v tom politikaření, ani Babiš, ani …Marťané. Prostě se pachatel nenajde, protože nebyl nalezen, usvědčen a sám se nepřiznal. Ano, ti solidní se sami přiznali. Pevně doufám, že v případě Bečvy bude původce opravdu usvědčen a potrestán.Době šetření a zpracovávání posudků se nedivím - ono to není jako upéct buchty – je to složitá chemie, fyzika a ještě legislativa k tomu. Nejvíc se však divím, že na havárií takového rozsahu byl vypuštěn nezkušený pracovník vodoprávního úřadu. Je to docela chyba, že na tak závažnou věc úřad vypustil nezkušenou osobu a rozumím, proč vznikly chyby, které šetření provázejí od samotného počátku. Nedivím se informačnímu chaosu, když jeden úřad mlčí. Nebylo by od věci vydat občas nějakou tiskovou zprávu.

Z havárie se vypracovává protokol, který vyhotovuje vodoprávní úřad za účastí dalších osob, které se podílejí na šetření či likvidaci. Vodoprávní úřad rozděluje úkoly. V tomto ohledu vidím chybějící komunikaci vodoprávního úřadu a teď nemám na mysli onu nezkušenou úřednici, ale obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Dne 2. 12. 2020 vydal ombudsman tiskovou zprávu, že prošetří postup orgánů státní správy v souvislosti s úniky závadných látek do řeky Bečvy a zatím výsledek neoznámil. Aktuálně se ozývají nápady na zřízení vyšetřovací komisi z řad poslanců, rybářů a nevím koho ještě - je to jen zbytečná a marná politická aktivita. Problém je ve zkušenostech a postupech při řízení šetření havárie.

Havárie na povrchových i podzemních vodách řeší zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, tzv. vodní zákon. Definuje, co je havárie a prvotní postupy. Ten, kdo zjistí havárií, je povinen neprodleně ji hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo Policii České republiky, případně správci povodí. Pokud nemáte kontakt na vodoprávní úřad nebo dispečink Povodí, je nejlépe své zjištění nahlásit na linku tísňového volání 112 nebo 150. Z vlastní praxe se domnívám, že hlášení na HZS je nejlepší, neboť jsou to profesionálové a opravdu ví, koho ihned v kteroukoliv denní a noční dobu informovat, a to příslušný vodoprávní úřad (obecní úřady obce s rozšířenou působností) a ČIŽP, případně dispečink příslušného Povodí. Nejednou jsem v nočních hodinách pobíhala kolem nějakého vodního toku. HZS navíc má havarijní prostředky pro prvotní zásah a zamezení šíření například ropných látek. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí.

Postup prací při zneškodňování havárií je zcela na bedrech příslušného vodoprávního úřadu obecního úřadu s rozšířenou působností. Vodoprávní úřad může povinnost došetřit havárií delegovat na ČIŽP. Takže nikoliv primárně ČIŽP či ministerstva. Za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, a to v případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo možnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, mohou činit opatření krajské úřady. Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi.

Vyhláška č. 450/2005 Sb. řeší zneškodňování havárie, postupy, opatření atd., které mají směřovat k odstranění havárie. Některá z opatření a postupů se použijí pouze podle pokynů vodoprávního úřadu – např. nadlepšování průtoků, použití pevných sorbentů ve vyjmenovaných územích. Postup zneškodňování havárie a jejích následků a konečné výsledky zneškodňovacích prací se pro ověření účinnosti a úplnosti zásahu sledují účelovým monitoringem jakosti povrchových a podzemních vod nebo horninového prostředí v dotčeném území po celou dobu prací. Podrobnosti tohoto monitoringu určí podle potřeby vodoprávní úřad v rámci řízení prací při zneškodňování havárie. Pokud vodoprávní úřad svolává tzv. havarijní komisi – měl by být vyhotoven záznam. K odstranění následků havárie ukládá původci nápravná opatření vodoprávní úřad nebo ČIŽP.

V případě Bečvy se laická veřejnost upjala k jednomu hypotetickému původci havárie a ČIŽP, a je to výsledkem nejen špatné komunikace a informovanosti, ale i politikaření v každodenním dění. Nechám se překvapit, co zjistí ombudsman a těším se na „odhaleného“ původce.

Přečtěte si také | Velký rozhovor s ČIŽP o havárii na Bečvě, provozní události v Deze a vzorcích od rybářů

reklama