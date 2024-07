Lucie Kubesa: K reakci Jana Zemana na článek o vysokorychlostních tratích

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Předně je třeba sdělit, že psavý autor vlastně nepochopil vůbec nic z toho, co bylo obsahem mého sdělení a otázek, a navíc ještě ke všemu neví, že ženská příjmení končící na -a jsou nesklonná. (Pozn. red.: Nevědomost skloňování jména autorky jde na adresu redakce Ekolistu. Autorce se za špatné skloňování jména omlouváme.)Trochu mi navíc připomíná jeho polemika nekonečné handrkování vědátorů Britské akademie na stránkách časopisů, které akademie vydávala a vydává. Hodně čtenářů mi v diskuzi dalo zapravdu, takže vypadá, že pochopili obsah mého textu. Můj text rozhodně nemířil k propagaci letecké dopravy, jak se možná autor obává . Připomněla jsem pouze slova svého kolegy, který ve své poznámce končil: A zaplatit cenu jízdenky, která bude dražší než AEROTAXI.

Troufám si tvrdit, že rozhodnutí o tom, zda mají pravdu odborníci, nebo Jan Zeman, to nám řekne až první prodaná jízdenka na vysokorychlostní trať. Leč troufám si tvrdit, že slova, která jsem použila já, tedy, že někteří se už se nyní hrozí toho, kolik cesta vlakem bude stát. Ministerstvo ani odborníci tyto obavy však vyvrátit nemohou. Ceny se budou pohybovat v řádech tisíců a přiblíží se letecké dopravě. "Bude to alternativa k leteckému spojení mezi evropskými městy. Protihodnotou bude vyšší komfort, odpadne cesta na letiště a podobně. Je to konkurence letecké dopravě, takže i cena musí být volená v této podobě," tvrdil proděkan Fakulty dopravní ČVUT Petr Moos. Zpochybňovat autoritu Petra Moose asi autor nebude.

Jezdím vlakem, asi víc než kdokoli jiný, letadlem letím jen výjimečně, naposledy před 5 lety. Lidé potřebují kvalitní a spolehlivou dopravu v jejich regionech, pohledem z Prahy, kde jezdí MHD v podstatě 7/24/365 se to někomu hůř chápe. Na vsích a malých městech často autobus či vlak nejedou dokonce ani jednou za hodinu, a návštěva lékaře je tak "výlet" na půl dne. Jak těmto lidem pomůže „Vrtka“? Nijak. Jsem přesvědčená, že ke každodennímu masovému využívání, o kterém mluvili propagátoři na vycházce, kterou jsem absolvovala, a stala se námětem mého článku, nedojde. Navíc napojení na další „Vrtky“ po Evropě je sice v přípravách třeba v MSK směrem do Polska, ale to jsme tvrdili o dálnicích také. A D11 nám nějak cestou usnula.

Jsem nadšená z toho, jak nás autor obšírně seznámil s tratěmi v Japonsku, Německu, nebo ve Francii, i s exkurzí do časů socíku, ale skromně bych dodala, že Česká republika je fakt o hodně menší než tyto země. Že se ovšem vydal do srovnávání investic do vysokorychlostní trati a nákupu stíhaček F-35, to si dovolím směle tvrdit, že šlápl hodně vedle. Zvláště pak když u nich objevil silnou poruchovost a nehodící se k obraně ČR. Autor svá tvrzení v textu zdůrazňuje podporou ekologie, a doufá v podporu ekologické obce…

Protože prý má i vysokorychlostní vlak mnohem příznivější ekologické parametry, zvláště pokud jde o emise skleníkových plynů, ekologická obec by záměr stavět vysokorychlostní trati měla vítat, a ne pomáhat s obstrukcemi, jak se sem tam také děje. Autor zapomněl, že převahu má, a ještě hodně dlouho bude mít, navrch, v energetickém mixu elektřina z uhelek? Navíc, přidává-li k tomu tvrzení: Chápu, že největší užitek z vysokorychlostních tratí budou mít velká města a největší ztráty vlivem záboru půdy, dělících efektů apod. ponesou obce při vysokorychlostních tratích, pak už se stává, podle mne, vyloženě adeptem na „Ropáka roku“. Zvláště pak, když vidíme, co s naší krajinou, ale tím pádem také s vesnicemi a městy, dělají přívalové deště. Zábor půdy je cesta k tomu, že například pojišťovny začnou zvedat pojistné, protože budou muset vyplácet stále více peněz při pojistných událostech, v důsledku toho, že přívalové srážky se ještě více nedokážou vsakovat. To opravdu všichni chceme?

Znám hodně lidí, kteří to s naší přírodou myslí fakt dobře. Dokonce je mezi nimi spousta těch, kteří docela dobře umí měřit to „něco za něco“, tedy podle toho, na čem byla před třiceti lety vystavěna environmentální politika – ekologie, ekonomika a sociální dopady. Obávám, se, že pan Zeman bude osvíceným propagátorem „Vrtky“, šotoušem do morku kostí, ale nepřipouští si objektivní pochybnosti o jejím přínosu ani v nejmenším.

Jako zastupitelka městské části, i hlavního města, jsem se naučila přemýšlet v souvislostech a pohledem lidí, kterých se to téma týká. Ale také s ohledem na přírodu, kterou má vysokorychlostní trať procházet. Při té stavbě narážíme na hodně problémů jak lidí, tak i živočichů všeho druhu. Samozřejmě, že se budu muset smířit s rozhodnutím většiny, ale nemohu se vzdát té úlohy apelovat právě na ty souvislosti a počítání přínosů a ztrát.

