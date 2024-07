Lucie Kubesa: Letecky, nebo železnice?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

S mírnou nervozitou jsem vyrazila na vycházku v Praze 15 s mladými propagátory výstavby vysokorychlostní trati, odborníky, kteří mají na starosti projektování trati a za úkol vytvořit pozitivní náladu ze stavby a samotné existence VRT. Vzpomněla jsem si po absolvování na slova jednoho z mimopražských kolegů.Asi jsem jeho expresi pochopila.

Napsal totiž: „Na budování VRT v ČR mám jasný názor: je to neuvěřitelná hovadina. Taková trať má efektivně zajistit dopravu z bodu A do bodu B. V případě ČR by tomuto zadání mohla vyhovovat pouze Praha (jako "mimořádná zastávka"). Myšlenka vybudování ekonomicky efektivní "vysokorychlostní tratě" Praha-Brno, Praha-Ostrava a dalších úseků je naprosto iluzorní. Náklady v jednotkách bilionů korun se nikdy nezaplatí. Tři hodiny z Uherského Hradiště do Prahy za 500,- zvládnu v pohodě. Netuším, proč bych měl někde přesedat na rychlovlak, který ještě třikrát zastaví. A zaplatit cenu jízdenky, která bude dražší než AEROTAXI.“

Kolem VRT je víc otázek než odpovědí. Nepochybně je ekologičtější formou dopravy, než je automobilová nebo letecká. Ale předpokládaná rychlost se pojí rovněž s nárůstem spotřeby elektřiny a ta se bezemisně u nás nevyrábí, a ještě dlouho vyrábět nebude.

Někteří se už se nyní hrozí toho, kolik cesta vlakem bude stát. Ministerstvo ani odborníci tyto obavy však vyvrátit nemohou. Ceny se budou pohybovat v řádech tisíců a přiblíží se letecké dopravě. "Bude to alternativa k leteckému spojení mezi evropskými městy. Protihodnotou bude vyšší komfort, odpadne cesta na letiště a podobně. Je to konkurence letecké dopravě, takže i cena musí být volená v této podobě," tvrdil proděkan Fakulty dopravní ČVUT Petr Moos.

Pokud v úvodu vycházky zaznělo, že VRT stavíme proto, aby lidé mohli pracovat v Praze, ale nerostla potřeba v hlavním městě bydlet, skoro jsem se lekla. Při tak obrovských investicích do trati bude zbývat o to méně peněz na rozvoj regionů, odkud by měli lidé dojíždět za lepšími výplatami, než je tomu u nich. Ale nebude ten rozdíl ve výši výplaty v Praze a v regionu setřen předpokládanou cenou jízdného? Jeden z přítomných pánů mi blahosklonně sdělil, že jemu zaměstnavatel jízdné vlakem z Prahy do Jihlavy a zpět platí. Kdo bude tím zaměstnavatelem, který bude platit „letenky“? Kolik bude muset platit, pokud je nebude proplácet a bude si je zaměstnanec platit sám?

Osobně vidím rozumnější budovat dobrá spojení do přirozených center v regionech. Určitě to bude jeden z příspěvků, jak udržet mladé vzdělané lidi, aby se po absolvování VŠ vraceli domů. Díky dostupnosti vzroste atraktivní nabídka práce a regiony budou bohatnout. Tvrdíme, že nechceme být montovnou, závislou na rozhodnutí zahraničního vlastníka, který když náklady vyrostou, celou fabriku přesune jinam, kde náklady na pracovní sílu nejsou tak vysoké.

Napříč republikou se objevují debaty o tom, zda v místech, kde se trať bude potkávat s lidmi natěsno, bude vést v tunelu, nebo na estakádě. To se týká nejen Prahy 15, stejné připomínky mají třeba lidé v obcích od Brna jih. V Praze 15 se trať potká nablízko s nedávno představeným projektem Nová Hostivař, a vlastně nikdo neví, jak tato koexistence bude fungovat. Potichu se hovoří o vyhlášení zvláště chráněného území v oblasti Slatina. Poté, co v bezprostředním okolí místa, které vyhledává 120 druhů ptáků na svých tazích dvakrát ročně díky možnosti pro načerpání sil, a je pro ně velmi důležité?

Ministerstvo životního prostředí před vydáním EIA podmiňuje „zelené razítko“ na realizaci stavby vyhodnocením vedení trasy v zářezu, překrytém tubusem, nebo přímo v tunelu. Tím ovšem porostou náklady na výstavbu trati. Tak kde jsou ty výhody VRT? Obce v jejím okolí žádají, aby došlo v jejich okolí k zásadnímu snižování rychlosti z 320 až na 200 km/hod. To už je další trhlina do konceptu, není pro takovou trať Česká republika vlastně malá? Představa, že z Prahy do Brna se dostanu za hodinu, tak bere za své.

Docela by mně zajímalo, kolik je těch lidí, kteří jásají nad výstavbou vysokorychlostní trati…

reklama