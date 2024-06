Lucie Kubesa: Zálohování nápojových obalů „na tapetě“ nejen ve sněmovně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Don Pablo / Shutterstock Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Přečtěte si také | Lucie Kubesa: Ekologie je jen jednou součástí environmentální politiky

Novela zákona, kterou připravuje Ministerstvo životního prostředí, a po jejímž schválení má být nastaven systém zálohování nápojových PETek a plechovek od nápojů, budí emoce zjevně napříč politickým spektrem. Je však třeba se zabývat tím, jak moc jde o obyčejnou opoziční revoltu, bez hlubší znalosti reality, a jaká jsou odborná stanoviska.Po té, co jsem se na téma podívala ze dvou úhlů v textech, které Ekolist publikoval v nedávných dnech, mne osud zavál do Poslanecké sněmovny právě v okamžiku, kdy čelil interpelacím ministr Hladík. Nejen z mého pohledu velmi neúspěšně a odborně velmi plytce.

Hladík novelu hájí tím, že bez nastavení zálohovacího systému nebudeme schopni dosáhnout procent požadovaných ze strany EU. Ale my dnes třídíme PETky z více než 80 %. Nařízení EU volá po 90 %. Francie třídí 60 % a odmítla zálohovací systém!

Situaci komplikují čísla ve sběru plechovek od nápojů, kterých se do oběhu vrací asi jen čtvrtina. Problémem je, že my si pro ta zbývající procenta jdeme za cenu obrovských nákladů, které se zásadně promítnou negativně do rozpočtů municipalit a přinesou s sebou velký diskomfort pro obyvatele České republiky, zvyklých PETky házet do žlutých kontejnerů.

Smysl by tak ve skutečnosti asi dávalo pouze to, kdyby se MŽP soustředilo pouze na posílení recyklace plechovek. Ale i to je otázka, se kterou pracují naši odborníci v oblasti odpadů. Protože s hliníkem bylo počítáno při vytváření kalkulací pro pořízení třídiček odpadů.

Podle francouzské vlády není společenským zájmem přesunout tyto recyklovatelné materiály od obcí a širokého recyklačního průmyslu jen nápojářskému průmyslu. V České republice se pokoušíme udělat pravý opak!

Zálohovací systém neschválila ve Francii vláda pod tlakem municipalit. Na sklonku měsíce října 2023 zastupitelstvo Statutárního město Olomouce odhlasovalo usnesení proti zálohování podporující rozvoj současného systému sběru a podporu jeho rozšiřování o technologie, které dotřídí odpad k recyklaci.

Zástupci sice KDU-ČSL předložili celou řadu argumentů pro zavedení zálohování, ale ty jim byly následně vyvráceny zástupci Odpady Olomouckého kraje. Usnesení bylo přijato na podporu jednání Poslanecké sněmovny k odmítnutí zálohování.

Zastupitelstvo statutárního města Olomouce se tak připojilo k iniciativě společně posílit stávající systém sběru a třídění všech separovaných odpadů včetně PET lahví a nápojových plechovek. Stejné usnesení přijalo město Ostrava, z velkých měst dále odmítli zálohy ať mediálně, či usnesením, například Přerov, Liberec, Bohumín. Na konci roku 2023 se přidalo také 35 obcí a měst z okresů Tachov a Plzeň sever a více než 100 obcí ze Středočeského kraje. Pokud jednám s odborníky na odpady, mluví shodnou řečí a systém zálohování PET láhví odmítají. Nejinak tomu bylo ve čtvrtek ve sněmovně, když se vyjadřovali poslanci na toto téma napříč regiony České republiky a potvrzovali můj názor.

Mimo již zmíněných dopadů do rozpočtů města a obcí je dalším problémem systém pořizování třídiček. Velká část jich byla pořizovaná z evropských peněz a pravidla jsou nastavena tak, že po určitou dobu musí fungovat podle pravidel pro financování.

Což by se ovšem muselo při změně systému zacházení s PETkami muselo dohodnout s poskytovateli peněz. V těch akcích, kde při pořizování nehrály roli evropské peníze, se pro změnu jedná o to, že třídící linky byly pořizovány přes úvěry, za stanovených podmínek. Které se jim pokouší novelizací zákona Ministerstvo životního prostředí změnit.

Environmentální politika musí pevně stát na třech nohách, jednou je ekologický přínos, druhou je ekonomická udržitelnost systému a tím třetím sociální udržitelnost nově zaváděného systému. Z hlediska čísel, řečí peněz, je novelizace zákona mířící do legislativního procesu

Přečtěte si také | Lucie Kubesa: Cesta do pekla bývá dlážděná dobrými úmysly!

Nemohu se zbavit myšlenky, že iniciativa Ministerstva životního prostředí je pokusem, který zcela míjí terč, v jehož středu by měl být přínos pro životního prostředí!

Je mi líto snahy pana ministra, práce úředníků ministerstva, ale já doufám, že se se novela zákona o odpadech „neujme“.

reklama