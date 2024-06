Lucie Kubesa: Ekologie je jen jednou součástí environmentální politiky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Environmentalistika je dnes zaklínadlem, někdy i motorem pro mnoho lidí, kteří se ohání tím, že to je důležitá, nebo skoro nejdůležitější součást ochrany a tvorby životního prostředí. Ale už se zapomnělo na to, že environmentální politika byla stavěna jako proces stojící na třech nohou. Ekologie, ekonomika a sociální dopady. Jak jsem v předchozím textu zmínila, cesta do pekla bývá dlážděná dobrými úmysly . Dnes pro to své tvrzení mám mnohem více podkladů, než tomu bylo před měsícem.Tragicky vychází novela zákona o odpadech, respektive návrh podoby části o zálohování nápojových obalů ve dvou aspektech. Tím je jednoznačně ekonomika a sociální dopady navrhovaného procesu, který by měl být ekologickým přínosem. Podle francouzského zákona mělo být rozhodnutí o zálohovacím systému přijato do konce roku 2023. Po několikaletých konzultacích a analýzách nebyl shledán záměr jako akceptovatelný a realizovatelný.

Zásadní nesouhlas projevily francouzské municipality, které podobně jako české významně investovaly do vzniku a rozvoje sběrné sítě ve svých městech a obcích. Paralelní zálohový systému sběru, určený pouze pro jednorázové plastové nápojové lahve, by připravil municipality o velmi dobře využitelný zdroj odpadu. Francouzská vláda rozhodla i přes to, že míra sběru jednorázových plastových nápojových obalů je zde pouze 60 %. U nás je to 82 %!

Pro mne, jako předsedkyni výboru životního prostředí, veřejného prostoru a pohřebnictví zastupitelstva je novela zákona o odpadech předkládaná Ministerstvem životního prostředí problematická hned ve všech třech gescí výboru, který vedu. Ve svém minulém textu jsem zmínila dvojí svoz plastů z ulic, jedno auto pojede pro zálohované láhve, a druhé pro zbylý plast do žlutých kontejnerů. Jaké nároky s sebou přináší budování prostor pro skladování odevzdaných zálohovaných obalů ve veřejném prostoru, jsem také zmínila, ale nová studie vědců z univerzit v Londýně a Kodani, která vyšla v časopise Environment International, je dalším neopominutelným faktem, který se objevuje při zacházení s plasty. Musím se přiznat, že sdělované informace šokují mnohé.

Pokles plodnosti mužů podle autorů naznačuje úzkou vazbu mezi lidským zdravím a kvalitou životního prostředí v širokém smyslu slova, jak publikoval list Le Figaro. Tedy nikoliv, že mikroplasty byly zachyceny před časem v krevním řečišti člověka, ale že rovněž ohrožují schopnost člověka se rozmnožovat. Moč stovky mužů v Dánsku testovali na 29 chemikálií. S velkým náskokem jsou nejškodlivější látkou pro plodnost plasty!

Nejhorším se jeví bisfenol A a jeho náhražky (bisfenol A (BPA) je organická sloučenina ze skupiny bisfenolů, která se využívá při výrobě plastů), následují polychlorované dioxiny a další změkčovadla (ftaláty). Připomněla bych, že před lety se hromadně stahovaly hračky pro děti, které obsahovaly ftaláty. Podle odhadů výzkumníků je mediánová hladina těchto škodlivin, které jsou muži vystaveni, zhruba dvacetkrát vyšší než hladina, která už je považována za rizikovou. V některých případech vědci naměřili až stonásobné překročení limitu.

Jsem ráda, že můj ctěný kolega, předseda senátorského klubu ODS a TOP09 Zdeněk Nytra se tématu chopil s celostátním přesahem jako zákonodárce. Díky jeho informacím jsem si uvědomila další rozměr, který pomíjí zmiňovaná novela zákona o odpadech v souvislosti s návrhem na zálohování nápojových obalů. Kvůli novele se sníží kapacitní podíl na třídících linkách, které jsme v nedávné minulosti za hodně velké peníze s velkým humbukem otevírali. Obrovské ztráty rovněž utrpí obecní a městské rozpočty, a kvůli tomu bude nutné zvyšovat poplatky za svoz směsného odpadu.

Do osvěty, abychom se stali evropskou špičkou v třídění odpadů, jsme investovali již 13 miliard korun. Vychází mi z těch několika čísel, že si jdeme za velké peníze pro pouhých 8 %, které nám chybí do 90. To je číslo, které si stanovili skončivší poslanci Evropského parlamentu. Víme, s čím šli do voleb kandidáti na nové poslance, především skloňovali potřebu měnit podobu Green Dealu. Abychom pak se zmíněnou novelu nerukovali do boje v okamžiku, kdy vůbec netušíme, zda EP nezmění nastavení pravidel v tomto segmentu!

