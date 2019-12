Luděk  Niedermayer: O prezidentově intervenci ke klimatu

Jan Šimůnek 30.12.2019 13:33

V diskusi pod jiným článkem jsem upozornil na nedávný článek bývalého guvernéra ČNB na Neviditelném Psovi, který dává do souvislosti "zelený úděl" a jeho dopad na ekonomiku jednotlivých států s jejich průmyslovostí. Z uvedeného plyne, že dopad tohoto neomarxistického podvodu na naši společnost bude ještě horší, než v případě Německa (které navíc pořád ještě má kam se propadat, na rozdíl od nás).

Čili sociální akceptabilita klimaalarmistických bludů je u nás vcelku logicky nižší než v tom Německu.



A vykládá nám to poslanec strany, která má na triku jednu z největších zlodějin (pokud ne vůbec největší) za posledních 30 let, tj. církevní restituce, a která (doufejme) se do příštího parlamentu už nedostane.

