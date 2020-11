Luděk  Niedermayer: Pohádky o tom, jak nelze snížit emise u aut...

Radim Polášek 27.11.2020 09:13

Nejde snižovat emise u aut se spalovacím motorem, zvláště když další regulace přikazují automobilkám, že auto má být takzvaně bezpečné a opatřené spoustami všemožných bruselských vymyšleností, které jen obtěžují. Auto potom vyjde jako minimálně 1,5 tunový kolos, se spalovacím motorem dvakrát dražší než by ve skutečnosti mohlo stát. U těchto aut emise proti stávajícím emisím cO2 kolem 100 gramů snižovat nelze. Připomínám, že před takovými 30 - 40 lety byla hmotnost běžného auta 600 - 900 kilogramů, dnes je díky regulacím v podstatě dvojnásobná.

Emise jde snižovat jen když se veškerý automobilový průmysl kolem spalovacích motorů zničí a místo něho se začne provozovat automobilový průmysl na základě elektromobilů nebo možná vodíkových automobilů. Ovšem cena takového auta bude dvoj až několikanásobek ceny současného auta se spalovacím motorem. Další cena budem zničené živobytí spousty lidí, kterým se po ukončení výroby klasických aut nepodaří naskočit do výroby elektromobilů či vodíkových automobilů. To budou, vzhledem k personalistickým klišé a bludům, které vyznávají současní HR manažeři, zvláště ti starší zaměstnanci automotive a automobilek.

Vypadá to, že cíl zelených aktivistů a ideologů je ten zarazit individuální mobilitu obyvatelstva, auta zdražit tak, aby na ně mohla mít jen úzká vrstva nejbohatších a vyšší střední třídy a pro všechny ostatní aby zbyla jen doprava vlastní silou, pěšky nebo na kole nebo hromadnou dopravou.

Je pro mě jako občana ČR velká ostuda, že takového člověka jako je autor tohot propagandistického článku jsme my zvolili do evropského parlamentu a že takový člověk nás tam reprezentuje. Ale zase když se podívám, za co kandidoval, tak to začínám víceméně chápat.

