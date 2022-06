Lukáš Kroča: Tří hektarová orchidejová louka rozryta divočáky

Petr Pekařík 25.6.2022 10:15

Co dělají ti vysazení vlci ? To se za naše daně flákají někde u pastvin ?

Jinak před dobou , kdy tu Maruška Terezie nechala čuníky zlikvidovat bylo prase divoké velmi hojné. Jen to až tak moc nevadilo, člověk tvořil ne ekotlupy , ale tlupy obyčejné.

