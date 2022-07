Lukáš Musil: Dvacet let od povodní stále neumíme reagovat na bleskové záplavy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS kraje Vysočina Blesková povodeň v obci Počítky na Vysočině.

V letošním roce si připomínáme dvě výročí největších povodní, které v novodobé historii zasáhly Česko: dvacetileté výročí od povodní, které v roce 2002 zasáhly velkou část naší země včetně hlavního města, a pětadvacetileté od povodní na Moravě v roce 1997. Od té doby si česká odborná veřejnost pravidelně klade otázku - dokážeme podobné situace účinně předvídat? Zejména v poslední době, kdy stále více pozorujeme trend přívalových dešťů a rychlých lokálních záplav, je tento problém stále palčivější. Řešení přitom existuje a není složité - jednou z možností mohou být data a jejich sdílení. Ovlivnit to mohou mimo jiné i české samosprávy.Velkým pomocníkem pro starosty a lokální zastupitele je bezpochyby monitoring hladin vodních toků. Český hydrometeorologický ústav má svými senzory osazeny všechny větší tuzemské říční toky. Vzhledem k propojení s IZS se k samosprávám informace o blížícím se nebezpečí dostane díky systému výstrah v podstatě ihned.

Problémem, který tento robustní systém neřeší, však mohou být potoky, často bezejmenné, které se vinou přívalových dešťů znenadání vylévají a způsobují mnohamilionové škody. Podle OSN došlo jen v minulé desetiletce k zhruba čtvrtinovému nárůstu v počtu záplav celosvětově, Česko nevyjímaje. Bleskové povodně jsou tak stále častějším jevem.

Do monitoringu by proto měly vstoupit zcela nové subjekty - především vedení samospráv. Právě ty mají dobré povědomí o chování toků na svém území a dokáží předvídat rozsah škod při jejich rozlití - ať už se jedná o splavenou ornici nebo třeba neprůjezdný dopravní tah.

Situace jim jde na ruku - takzvaný hyperlokální monitoring toků v reálném čase pomocí čidel je dnes otázkou velice nízkých investic. Nedává sice tak přesné výstupy jako čidla (a není to ani jeho smyslem), pro rychlý monitoring stavu jednotlivých toků po vydatných deštích však plně stačí. Samosprávy mají navíc možnost tato hyperlokální data sdílet se všemi subjekty, které jsou vodou ohrožené: se zemědělci, s místními obyvateli v záplavových oblastech, ale třeba i s rekreanty nebo nerezidenty.

Pokračující klimatická změna se totiž mimo jiné projevuje i tím, že často do poslední chvíle nevíme a neumíme určit, jaké vlastně bude počasí. A na to se musíme naučit pružně reagovat. Pokud nyní nezvládneme vygenerovat přesné modely předpovědi, musíme o to efektivněji monitorovat aktuální dění na tocích a na základě něj se naučit reagovat. Díky sdílení informací, které se díky moderním hladinovým senzorům nabízí, tak můžeme předejít hrozícímu neštěstí a jeho největší následky alespoň co nejvíce minimalizovat.

Letošní rok je opět volební a občané budou volit své zástupce v místních samosprávách. Po povodních v roce 2002 přijaly tehdejší vlády několik nových opatření – například pro územní a stavební návrhy se používá coby důležitý indikátor právě hladina vody z roku 2002.

Jednotlivé obce mají šanci takovou regulaci ještě prohlubovat - právě na základě vlastních měření. Datová připravenost na klimatické změny je na českých, moravských ale i slezských radnicích zatím zpravidla nulová - stále ještě stojíme na začátku dlouhé cesty. Přitom se jedná o problém, který Česko opakovaně sužuje a neumíme jej efektivně řešit. Příroda se neustále mění. Pokud se nechceme měnit my s ní, tak bychom tyto změny měli být schopni alespoň zaznamenat a umět se na ně připravit.

Zvykli jsme si investovat miliardy do protipovodňových opatření, ale miliony vynaložené na celorepubliková měření potoků a říček uvolnit nechceme. Věřme, že to bude mít sílu změnit například nová nastupující generace starostů a zastupitelů.

