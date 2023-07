Martin Mikeš: Rezervace pro zubry a motýly, nebo obří střelnice?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Köpping / Česká krajina Zubři na milovické pastvině.

Po odchodu sovětské armády z Vojenského výcvikového prostoru Milovice – Mladá nahradilo dupání vojáků, rachocení tanků a hlasitou střelbu téměř čtvrtstoletí tichého pustnutí a vymírání. A pak tu znovu zazněl dusot. Tentokrát ale dusot kopyt divokých spásačů, který přinesl neuvěřitelnou změnu. S nimi se vrátil zpěv ptáků a rozkvetlé voňavé stepi s mračny poletujících motýlů.To není utopická pohádka, ale živoucí realita, za kterou stojí obrovské úsilí organizace Česká krajina. Díky ní se po tamních pastvinách už osm let prohánějí divoká stáda zubrů, praturů i koní a každým rokem svou přítomností zvyšují tamní druhovou rozmanitost.

Aktuálně je ale otázka, zda tento příběh bude mít šťastný konec, nebo ho rozstřílí potřeštěný nápad obnovit sovětskou střelnicí pro pár militantních nadšenců. Jednomu z nejkrásnějších míst v Česku reálně hrozí zánik, nedovolme to!

Nápad navrátit velké kopytníky do české krajiny se zrodil v hlavách Dalibora Dostála a Miloslava Jirků. Bylo to bez přehánění to nejlepší, co se mohlo naší přírodě stát.

Doufám a věřím, že takových extenzivních pastvin, jako máme v Milovicích, budeme mít jednou v Česku víc než teď řepkových polí na bionaftu. Nicméně, tato idylická představa se setkává s významnými překážkami. Několik úředníků, politiků a vlivných podnikatelů se snaží tento unikátní projekt, obrazně i doslova, zadupat do země.

Když jsem před pár lety po dekádě strávené v Kamerunu uprchl před válkou zpět do Česka, nečekal jsem, že mě může ještě něco na postojích státu k ochraně přírody překvapit. Co se ale děje kolem nejstarší a největší rezervace velkých kopytníků v Česku mě ale vyvedlo z omylu.

V listopadu to budou tři roky, kdy se podařilo získat souhlas a podepsat smlouvu na dokončení rezervace velkých kopytníků. Možná si pamatujete, že i přes příslib rozšiřování pastvin ještě před startem celého projektu to byl boj do posledního okamžiku.

Už tehdy mi vrtalo hlavou, proč to někdo takto urputně blokuje. Zubrům, praturům i koním se pastvina mezi Benátkami nad Jizerou a Lipníkem zdvojnásobila. Už při podepisování smlouvy o zápůjčce pozemků bylo domluveno, že na něm bude Česká krajina na své náklady budovat nezbytné nové napajedlo. Tři týdny po uzavření smlouvy proto oficiálně požádala o svolení k této stavbě. Po více jak dvou a půl letech urgencí až žadonění se organizace nedočkala žádné reakce. Žádné!

Místo toho skupina úředníků dělá vše proto, aby celý projekt pošpinila a finančně poškodila. Je přitom veřejně známé, že právě v oblasti, kde má vzniknout napajedlo pro unikátní rezervaci, se vlivné podnikatelské a zájmové skupiny snaží vybudovat komerční střelnici. A to hned nejdelší v Česku. Aktuální vývoj tak naznačuje, že blokování napajedla pro rezervaci velkých kopytníků má udržet šance na realizaci tohoto megalomanského projektu do dalších voleb, kdy by za nové politické konstelace mohl dostat naplno zelenou.

Foto | Martin Mikeš / Midjourney Vizualizace milovické střelnice prostřednictvím umělé inteligence.

O obnovu střelnice už v roce 2015, těsně před založením rezervace pro velké kopytníky, projevily zájem struktury údajně napojené na ruské podnikatelské skupiny, což může být eufemismus pro ruskou mafii. S těmito skupinami se dnes samozřejmě nikdo otevřeně spojovat nechce a tak celý záměr ochotně převzalo formálně tuzemské podnikatelské uskupení.

O jeho silném vlivu na politiky i úředníky svědčí tlak, který v posledních týdnech vyvíjejí na rezervaci velkých kopytníků. Zdá se, že je opravdu velmi důležité, aby stavba nového napajedla byla blokována do té doby, než se podaří Českou krajinu zdiskreditovat natolik, že bude obnova střelnice v očích veřejnosti tou přijatelnější variantou.

Pokud jste se na stáda divokých zubrů, praturů a koní i nádherné rozmanité rozkvetlé stepí zatím nebyli podívat, rád bych vám to doporučil. Pestřejší kus země aby člověk v našich luzích a hájích pohledal. Pokud to máte daleko a přesto byste se rádi o tomto úžasném projektu dozvěděli více, navštivte jejich webové stránky nebo si přečtěte nový článek Miloslava Jirků, kde podrobně shrnul jak historii, přítomnost, tak i budoucnost celé projektu.

V případě, že byste rádi přispěli k urychlení souhlasu se vznikem napajedla a podpořili záchranu unikátní rezervace, podepište prosím tuto petici.

