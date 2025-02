Michal Bartoška: Zvýšení výdajů a zásadní omezení výběru. Nová evropská pravidla pro krby a kamna mohou ohrozit český trh

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nově navržená směrnice EcoDesign2027 může přinést extrémně negativní dopady na české spotřebitele. Směrnice se bude projednávat v rámci EU již 12. února. Pokud by ji zákonodárci schválili v současné podobě, uživatelé by čelili výraznému nárůstu cen krbů a kamen. Zařízení by zároveň musela být nově připojená k elektrické síti, ztratila by tak výsadu energetické nezávislosti. Prakticky by však zmizel zájem lidí nahrazovat stará neekologická topidla moderními kamny a krby. Nedařilo by se tak ani naplnit cíl snižování emisí.Evropská unie plánuje radikálně změnit pravidla pro vytápění dřevem. Týkat se mají primárně krbových a kachlových kamen a také krbových vložek. Jejich energetické a ekologické standardy aktuálně určuje přísná směrnice EcoDesign2022. Nyní by však měla být výrazně revidována. Pokud bude schválena, vejde v platnost od 1. července 2027. V důsledku by to však paradoxně znamenalo výrazné zhoršení podmínek pro výrobce i uživatele těchto zařízení.

Jednou z hlavních změn nové směrnice je nutnost připojení lokálních topidel na dřevo k elektrické síti pro automatickou regulaci vzduchu. Tímto paradoxně zmizí jedna z hlavních předností vytápění dřevem, a to absolutní nezávislost na dalších zdrojích. Právě kvůli tomuto aspektu si přitom lidé krby a kamna často pořizují.

Kromě toho by se měly také radikálně snížit limity uhlíkových částic z 1500 miligramů na pouhých 500. Výrobci krbů a kamen napříč Evropou přitom již nyní avizují, že i přes neustálý vývoj a modernizaci topidel bude extrémně náročné nově navrhované podmínky splnit.

Paradoxní zachování vysokých emisí

Revidovaná směrnice v této podobě by znamenala, že výrobci budou muset úplně změnit konstrukci spalovacích komor.

Vyžádá si to obrovské investice, což ve finále povede k radikálnímu zdražení a zásadnímu omezení výběru sortimentu interiérových topidel na dřevo, zvláště pak krbových vložek s velkým prosklením. Dřevo stále platí za nejlevnější zdroj vytápění, kvůli těmto změnám by se z něj však stala výsada pro nejbohatší skupiny obyvatel.

Ačkoliv by cílem směrnice EcoDesign2027 mělo být další snižování emisí, podle předsedy Asociace pro ekologické vytápění dřevem povede paradoxně k opačnému cíli.

Usilujeme o to, aby se v Česku nahradilo co nejvíce starých zařízení moderními kamny a krby. Kvůli změnám pravidel si mnoho uživatelů starších topidel nebude moci dovolit jejich výměnu za nová. To paradoxně povede k udržení vysokých emisí, místo jejich snížení. Výrobci krbů a kamen by v takovém případě museli ve velkém propouštět, kamnáři by zároveň zaznamenali výrazný pokles zakázek. Pro český trh by to byla obrovská rána.

Nutnost změn nejen pro Česko

Revidovaná směrnice by se měla projednávat v Bruselu na neveřejné konzultaci Evropské komise 12. února. Finální pracovní verzi návrhu má Asociace pro ekologické vytápění dřevem k dispozici.

Dostali jsme se k ní pouze díky partnerství s dalšími evropskými asociacemi. Materiál byl uveřejněný na platformě CIRCABC pouze tři dny, a to ještě přes víkend. Nevznikl tak prostor zahájit dialog či tato nová pravidla jakkoliv konzultovat, abychom předešli této hrozící katastrofě.

Přečtěte si také | Zatopit v kamnech a pak přikládat umí každý. Ale ne každý to umí správně

Podle něj přitom bude nutné, aby se čeští zástupci z ministerstva průmyslu a obchodu, kteří se budou konzultací účastnit, zasadili o změnu.

Je potřeba vyjednat reálné podmínky, které povedou ke skutečnému snížení celkových emisí a umožní zachovat dostupnost topidel pro širokou veřejnost. Problém s novými pravidly přitom mají i výrobci napříč celou EU, podle posledních informací přitom Evropská komise nechce novou směrnici EcoDesign2027 jakkoliv měnit.

