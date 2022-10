Michal Berg: Jak se městu Gent podařilo přejít z aut na cyklodopravu?

Zdroj | Michal Berg Nekrytá část obřího parkoviště pro kola u nádraží.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Belgický Gent je město, které by mělo být vzorem v tom, jak je možné za relativně krátkou dobu zásadně zlepšit město pro pohyb pěšky a hlavně na kole. Myslím, že by sem měl jet každý starosta povinně na stáž. Co se jim tu za krátkou dobu - se vším začali v roce 2012 - povedlo?Za deset let let se zásadně zvedl podíl těch, co jezdí na kole. Dosáhli podílu cyklodopravy na všech druzích dopravy 35 % (modal split), což byl cíl pro rok 2030(!). Zavedení rychlostního limitu 30 km/h uvnitř celého centra bylo jedním z prvních kroků.

Parkování kol je další věc. Od roku 2015 přidali 12000 parkovacích míst - pro kola. Cílem je, aby každý měl od domu místo na parkování kola do 100 metrů. Vedle nádraží je obrovské parkoviště, jeho část je krytá, ta je pro abonenty.

Zdroj | Michal Berg Pro abonenty je k dispozici kryté parkoviště, kde jsou stovky kol.

Projekt Cycling embassy vznikl ve spolupráci města a škol. Nabízí 8000 kol k půjčení, včetně cargo kol, a také několik míst pro cykloservis nebo pro drobné opravy.

Integrovaný parkovací systém pro auta pak oceňuje parkování na ulici jeho reálnou cenou a motivuje k parkování pod zemí, na kraji města a používání kol nebo MHD.

Důležité bylo také omezení tranzitní dopravy z jedné čtvrti do jiné. Taková doprava musí použit okružní trasu a nemůže z jedné čtvrti kličkovat do druhé malými uličkami.

Kromě toho se jim podařilo postavit nezanedbatelná čísla kilometrů cykloinfrastruktury, mostů nebo podjezdů, aby byla jízda na kole bezpečná a pokud možno oddělená od ostatního provozu. To vše za cca 10 let, ve městě které je celkem historické, takže toho místa v centru nemá nadbytek.

Zdroj | Michal Berg Vedle nádraží je také jedna z několika místních cykloambasád, tedy místo, kde je možné si kolo nechat opravit, vypůjčit nebo koupit příslušenství.

Pod těmito fotkami na twitteru se sešlo pár argumentů “kopcem”. Tedy že jinde, kde jsou kopce, by to nešlo. Na to mám jen jednu odpověď: Milí zlatí, sedněte si jedinkrát na elektrokolo a zjistíte, že ten argument dávno neplatí. Já žiju ve městě, které je v horách a denně zažívám to, že problém nejsou kopce, ale chybějící infrastruktura.

Každopádně si projděte fotky z Gentu a pokud jste v nějaké funkci, která může dopravu ovlivňovat, zajeďte se tam podívat.

PS: jako bonus je mezi snímky obrázek cyklonosiče na věc, kterou byste na kole asi nečekali.

reklama