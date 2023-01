Michal Berg: Potřebujeme regulaci pyrotechniky!

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Před třemi lety o tom tématu nikdo nechtěl slyšet, teď jsme už mnohem dál. Zatím ale jen v diskusích, do kterých se zapojuje stále více lidí a subjektů, a to je dobře. Co je potřeba udělat, abychom se dostali od slov k činům a jak je to v jiných zemích?Předně: o škodlivosti současné podoby pyrotechniky už nemluví jen ochránci přírody, pejskaři či ti, co chtějí mít klid. Nově se diskutuje jak je to všechno toxické i pro lidské zdraví, s čímž přišli vědci z Akademie věd

„Řada lidí, kteří se zúčastní té veselice a druhý, třetí, čtvrtý den je jim nepředstavitelně špatně. To není z bublinek v šampaňském. Ale mají akutní otravy ohňostrojovým smogem. Za ohňostrojovou noc se dostane do ovzduší v České republice asi 12 a půl tuny hořčíku, deset a půl tuny barya, tuna stroncia,“ říká Petr Klusoň, Ústav chemických procesů Akademie věd.

O škodlivosti píše ve své tiskové zprávě i Ministerstvo zemědělství, které nicméně pouze apeluje na obce aby pyrotechniku regulovaly, nebo vyzývá osobní zodpovědnost prodejců pyrotechniky, aby omezily prodej.

U možnosti obcí pyrotechniku regulovat se ukazuje, že je velmi omezená. V Praze je odpalování pyrotechniky zakázáno na mnoha místech, ale možnost nebo ochota úřadů tento zákaz vymáhat je mizivá. Co se týče prodeje, pyrotechniku přestaly prodávat řetězce OBI, Hornbach a Bauhaus, a před časem se s nimi rozloučila i Billa. Zbytek supermarketů i menších prodejců ji nadále prodává.

Dostupnost je zásadním problémem i podle starostky Amsterdamu Femke Hanselma. Město odpalování pyrotechniky reguluje, ale jde to těžko, když je možné ji koupit kdekoli. Právě v Nizozemsku se po letošním silvestru rozjela velká debata o zákazu pyrotechniky. Podobně je to v Německu, kde za silvestrovskou noc zaznamenali mnoho útoků na hasiče nebo policisty v souvislosti s pyrotechnikou. Jen v Berlíně bylo zraněno 33 policistů a hasičů.

S peticí za omezení ohňostrojů jsme byli na jaře za ministryní Hubáčkovou. Podle ní byla legislativa dostačující a požadované změny nepatří do její agendy. Snad tedy budeme brzy mít nového plnohodnotného ministra či ministryni a téma bude možné znovu otevřít.

Nemyslím si, že je potřeba zakázat úplně všechny ohňostroje a vnímám, že jsou pro mnoho lidí pozitivní zážitek. Věřím ale, že věci které v petici prosazujeme, povedou k lepším výsledkům dříve, než když budeme čekat, až se ta věc „vyřeší sama“.

Regulace pyrotechniky totiž neznamená nula zábavy, existuje už nyní dost mnohem méně škodlivých alternativ:

▪ Videomapping

▪ Sky-mapping

▪ „Organický“ ohňostroj

▪ Dronová show

▪ Drony + holografická projekce

Naprostý no-brainer je rozšíření zákazu z národních parků i na ostatní typy chráněných území. V CHKO je zakázáno tábořit nebo rozdělávat oheň mimo místa pro to určená, ale odpalovat pyrotechniku ne.

Snížení dostupnosti by pomohlo přeřazení pyrotechniky kategorií F2 a F3 do stejného režimu, jako má kategorie F4, tedy aby ji mohly nakupovat jen osoby s příslušnou odbornou způsobilostí. F1 jsou základní efekty a prvky, vše ostatní jen pro odborníky, jako v Irsku nebo Rumunsku. No a pro „velké“ ohňostroje by bylo velmi užitečné je schvalovat orgánem ochrany přírody. Jak v jiných řízeních, i zde by se posuzoval veřejný zájem v podobě narušení ochrany přírody nebo znečištění toxickými látkami, stejně jako ochranná a preventivní opatření či vhodný čas.

Výsledkem by bylo:

▪ méně pouliční pyrotechniky, s výjimkou té nejméně problematické

▪ ohňostroje jen tam, kam patří a po pečlivém zvážení odborníků

▪ pyrotechnika pryč z chráněných území

▪ a větší prostor pro rozvoj alternativ.

To mi přijde docela win-win řešení. Pokud s tímto souhlasíte, přidejte svůj podpis prosím na www.opravduklidnesvatky.cz.

Pokud chcete iniciativu Opravdu klidné svátky podpořit i finančně, můžete tak učinit zde.

