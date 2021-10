Michal Berg: Zatímco Andrej Babiš klimatické politice nerozumí, s Petrem Fialou to bude... stejné

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr1888 / Petr1888 / Wikimedia Commons V Evropském parlamentu je jasná většina pro snižování emisí. Na ilustračním snímku elektrárna Opatovice.

Zatímco doposud nás na evropské úrovni reprezentoval někdo, kdo klimatické politice nerozumí, s panem Fialou to bude... stejné. Tento příspěvek ukazuje , že má o fungování trhu s emisními povolenkami špatné informace a požaduje něco, co není možné "předjednat".Současná podoba pravidel obchodování s povolenkami neumožňuje pustit na trh více povolenek, pokud o to třeba někdo požádá. Pokud by někdo chtěl změnit pravidla, je potřeba absolvovat celý dlouhý proces, včetně shody s Evropským parlamentem, což je v podstatě vyloučeno.

V Evropském parlamentu je totiž jasná většina pro snižování emisí a pustit na trh více povolenek je s tímto v přímém rozporu. Je naopak snaha snižovat množství povolenek, zejména těch, které jsou rozdávány zdarma průmyslu.

Kromě toho je dodržení pravidel, včetně trajektorie snižování množství povolenek na trhu, klíčové pro ty, kdo doposud investovali do modernizace a ekologizace provozů. Najednou by byli za tuto investici potrestáni a zvýhodněni by byli naopak ti, kdo nemodernizovali.

Ceny povolenek mají současném zvýšení cen energií jen cca 10-20% podíl, na rozdíl od cen plynu. Většinu zemí v EU, zejména ty, které svou produkci energie dekarbonizovali dříve, navíc situace na trhu ETS příliš nezajímá a nemají zájem do toho zasahovat.

Pokud je hlavním faktorem zvyšování cen energie plyn, je na místě snižovat závislost na tomhle fosilním palivu, ne jej využívat více, jak by mnozí chtěli. Teze o tom, že plyn je "přechodový zdroj", je v reálném čase ukazuje jako mylná.

Vedle toho jsou klíčové investice do úspor a energetické efektivity, protože spoustu té drahé energie prostě vypustíme marně do luftu. V tomto jsme za poslední roky hodně zaspali a mohli jsme ušetřit mnohem více. Zpátky k povolenkám: ano, má smysl řešit (jak Komise už činí), zda nejsou někde předmětem přehnané spekulace, ale určitě nemá smysl se upínat k tomu, že by jakkoli prošla změna systému, kterou Petr Fiala navrhuje. Nic takového prostě "nepředjedná".

