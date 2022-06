Mikuláš Peksa: Klimatický balíček má snížit oteplování, ale také zbavit Evropu energetické závislosti

Oldřich Vašíček 8.6.2022 13:49

Můžu mít nejapný dotaz, které technologie budou tedy podporovány, které mi zajistí stabilní dodávku světla a tepla nezávisle na fosilních zdrojích? Pokud možno se nebude muset dovážet.

Zatím to totiž vypadá, že se utrácejí peníze a dotace do technologií, které to neumí!

Přitom peníze na ty dotace se berou např. z emisních povolenek, které vysoce zatěžújí výrobu energie z fosilních elektráren. Ale přitom se z těchto elektráren ta "drahá" energie nakupuje. Proč? Když máme spoustu jiných eko technologií, které by je měly nahradit, tak proč podporujeme provoz neekologických. Vždyť ten provozovatel uhelné elektrárny se jen směje. Povolenka pro něj není žádný problém. Její výši plně promítne do ceny energie a tu plně uhradí konečný spotřebitel. Pak se ty peníze vezmou a postaví se za ně např. FVE, která nemá dostatečný provoz, aby nahradila tu uhelnou. tzn., že by si ty peníze vlastně nezasloužila, protože ekologický dopad je nulový.

Takže znovu, které technologie tak budou podporovány, aby kompletně nahradily neekologické zdroje uhelné a plynové, aby se tyto mohly vypnout.

Pokud takové nemáme a neexistují, tak jaký je tedy plán na přežití?

Zatím to totiž vypadá, že všichni se snaží usilovně dotovat a dotovat FVE a VE. Perzekuovat skutečné výrobce energie, ale současně doufají, že tito výrobci budou ve své neekologické výrobě dále pokračovat, aby zachránily tyto dotované zdroje.

A pokud půjde svět do kytek, tak se to na ně svede, ale to už bude všem jedno.

A zatím se na tom dost vydělá a někdo bude mít šťastný život na úkor všech spotřebitelů. Jak rozdělovač dotací (vždy něco zůstane za prsty - firma na vyplnění všech lejster, vytvoření projektu, dozorčí orgány, schvalující orgány, přiklepávači a rozdělovači dotací, ...), tak i ten majitel té uhelné elektrárny.

Odpovědět