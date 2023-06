Mikuláš Peksa: Rychlé a nenákladné omezení emisí metanu je skvělá zpráva pro životní prostředí

Foto | ActionVance / Unsplash Oxid uhličitý určuje, jak moc se planeta oteplí, a metan určuje, jak rychle se to celé stane. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Evropském parlamentu jsme posvětili návrh Komise týkající se nového právního předpisu, který má snížit emise metanu. Co se týče globálního dopadu, může jít o zatím nejdůležitější legislativu Green Dealu.Metan je skleníkový plyn, který v současné chvíli může za skoro čtvrtinu současného globálního oteplování a je oproti známějšímu oxidu uhličitému daleko potentnější. Je totiž lepší v pohlcování infračerveného záření. Počítáno za období 20 let je 80x škodlivější než CO2, má ale kratší životnost. Ve zkratce to znamená, že oxid uhličitý určuje, jak moc se planeta oteplí, a metan určuje, jak rychle se to celé stane. Globální oteplování postupuje závratnou rychlostí, dramatické snížení emisí metanu pro nás proto určitě bude důležitým spojencem při snaze o zmírnění klimatické krize a adaptaci na dopady. Nová pravidla o emisích metanu nám pomůžou i s čistším ovzduším.

Metan je hlavní složkou fosilních plynů a vzniká ve všech částech dodavatelského řetězce. Nařízení se soustředí i na emise z odvětví ropy, uhlí a biometanu. Dobrá zpráva je, že zrovna u metanu je možné podstatně snížit emise za téměř nulové náklady. Velká část emisí je způsobena úniky z důvodu netěsnosti zařízení, kde se plyn uchovává, nebo úniky při odvětrávání a údržbě. Opuštěné uhelné doly a neaktivní vrty na fosilní plyn a ropu jsou také velkými vypouštiteli metanu. Účinné utěsňování opuštěných vrtů a dolů, rychlé opravy a zákaz rutinního uvolňování jsou proto relativně nenákladná opatření, díky kterým ucítíme znatelný výsledek.

Evropská komise původně navrhla legislativu, která by se týkala jen odvětví energetiky, to se ale na emisích metanu podílí jen přibližně z pětiny. Za největší podíl těchto emisí mají v Evropě odpovědnost odvětví zemědělství a odpadu, dohromady mají na svědomí více než dvě třetiny celkového objemu. Zahrnutí těchto odvětví to předpisu se nám povedlo prohlasovat v Europarlamentu, stejně jako rozšíření legislativního rámce na petrochemický sektor.

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) jsou navíc globální emise metanu o zhruba 70 % vyšší, než vykazují vlády. S ostatními europoslanci jsme se proto soustředili na přísnější požadavky na programy týkající se monitorování a rychlosti oprav úniku metanu. Platit bude také zákaz vypouštění a spalování metanu z odvodňovacích stanic a větracích šachet. Důležitá věc, kterou jsme v Europarlamentu přidali, je, že se požadavky budou týkat i dovozu ze zahraničí.

reklama