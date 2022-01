Mikuláš Peksa: Ať těžaři v Turówě ukážou, že se chtějí opravdu dohodnout

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Polská vláda ještě před rokem mohla získat asi miliardu polských złotých na to, aby celý region v okolí Turówa připravila na život bez těžby uhlí. Těžařský gigant PGE ale trval na tom, že důl poběží dál, a tak místní nedostanou nic.Na rozdíl od jiných oblastí v Polsku, kde restrukturalizce probíhá, tak jako třeba u nás v Ústeckém kraji. Neříkám, že to u nás jde ideálně, už jsem o tom také psal, ale učíme se to.

Tohle je věc, ke které se musíme nutně vrátit. Myslím si, že by těžaři měli udělat vstřícné gesto, zastavit třeba rozšiřování těžby, rypadla si přestanou razit cestu k českým hranicím a na Liberecku si na chvilku oddychnou. Můžeme následně změřit, jestli na naší straně přestala ubývat voda.

Do té doby se musímes polskou vládou bavit o tom, jak změnit fungování celého regionu, kde jsou synergie s našimi plány v příhraničních oblastech a jak si umíme pomoct, aby se nakonec i okolí Turówa proměnilo v čisté, zdravé místo, kde se lidem dobře žije, kde mají pěknou krajinu a pitnou vodu.

Taková dohoda by se mi líbila. Ale bojím se, že to s konzervativci v polské vládě nepůjde. Realita je totiž taková, že tamní kabinet udělá to, co chtějí těžaři z PGE, ne naopak. Mezinárodní právo je na české straně, ať už dle výroků Evropské komise, tak podle předběžných rozhodnutí Evropského soudního dvora.

Proto myslím, že by o věci měl definitivně rozhodnout Evropský soud. Naše žaloba tam totiž pořád je a do pár týdnů bude jasno. Když se za nás postaví, naší pozici vůči PGE to jenom pomůže.

