Milan Martinec: Sázíme Česko? Asi úplný nesmysl

Po několikáté na mě vyskočila reklama na projekt Sázíme Česko . Od začátku mi to přišlo podezřelé a protože se o ekologii zajímám taky, trochu jsem pošťoural, o co vlastně jde. A zdá se mi to jako úplný nesmysl. (Se svolením autora přinášíme lehce upravený přepis jeho twitterového vlákna k tématu Sázíme Česko .)Pánové si založili s.r.o. , aby zachránili planetu. OK, proč ne.

Projekt prezentují skrze emoce a vyvolávání strachu: "Všechny druhy zvířat, které známe z dětských knížek, přestanou existovat." OK, nejsem vědec, tak nevím, ale dejme tomu.

Co mě zarazilo: Kde ty stromy jako sází? Platí lidi skrze jejich projekt zalesňování soukromých pozemků? Sází na městských/státních?

Zalesnění holin v lese je totiž vlastníkova povinnost ze zákona. Stejnou otázku si klade i Jan Lenart.

Podle webu za sebou mají jedno sázení. Celkem 1000 stromů. Uvedli i GPS. Komu patří pozemek? Arcibiskupství pražskému.

Tak se pojďme mrknout, jaký smysl má z vlastní kapsy vyplácet arcibiskupství z povinnosti zasadit les na svém pozemku.

Několik přiznaných dotací na obnovu lesů v oblasti Blatno na pozemcích arcibiskupství. Tzn. přesně na tam, kde pánové svoje sazenice vysázeli. Je toho víc, ale to pro ilustraci není důležitý. Zkrátka každý rok jim zalesnění jejich vlastního pozemku platíme tak jako tak.

V Tenderaréně najdete zadané zakázky soukromým firmám, které biskupství z dotací vyplácí. Namátkou na zalesnění v projektu Blatno V šlo v minulém roce 20 433 657 Kč.

A pak tu jsou pánové ze Sázíme Česko, kteří zalesňují ten samý pozemek a jejich efektivita boje s oteplováním je taková, že vybrali už hodně přes 4 mio a vysázeli za to enormních 1000 stromů. To dělá krásné náklady 4000 Kč/1 stromek a to se vyplatí (sazenice reálně stojí do 20 Kč).

Za sazenici na jejich shopu platíte 69 Kč. To je několikanásobně nadhodnocená cena. Drtivá většina peněz předpokládám, že jde na marketing a zisk. OK, proč ne... Proč ne? Protože když chci zaplatit zasazení stromu, nechci platit za marketing, chci platit za zasazení stromu.

Jinými slovy - koupí stromku v dobré víře, že děláte něco prospěšného pro životní prostředí, platíte Filipa Hradila a Richarda Krajníka jen jako příživnický mezičlánek, protože ty stromy z daní zaplatíte ať chcete nebo ne a plocha by se zalesnila tak jako tak, protože se zalesnit musí.

Když projedete jejich Instagram Sázíme Česko, dost lidí se v komentářích pohoršuje. Sliby se sázením stromů neplní, na dotazy nereagují.

Vykašlete se na ně. Fakt. Zasaďte si stromek na zahradě. Lesy arcibiskupství jste už zaplatili z daní a není důvod platit ještě tyhle vizionáře.

Kluci vyberou peníze na sazenice 69/Kč kus, nakoupí je za 10 Kč/kus a doručí majitelovi pozemku (vycházím z jejich slov). Peníze říkají, že neposílají, takže následnou péči o stromek provádí už majitel pozemku na své náklady, což je také jeho povinnost.

Sázíme Česko ve skutečnosti o nic nepečuje ani nic nesází (kromě potřeb promo materiálu). Otázka jejich zisku vězí jen v tom, jak dokáží nastavit poměr cena/výkon u svého marketingu. Zbytek končí v kapse.

Zde je reakce Sázíme Česko na kritiku.

