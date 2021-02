Milan Daďourek: Podpora tradičních způsobů zemědělství zůstává jen na papíře

Petr Blažek 24.2.2021 11:36

Pan autor není farmář, ale je ekologický zemědělec žijící z velké části z dotací. Tady se nás snaží přesvědčit, že pastevectví je lepší než klasické zemědělství a že nám to k obživě stačí. Jestli je to pravda tak by mu měli stačit k obživě produkty které prodá.

Už naši předci před tisíci lety zjistili, že jestli chtějí úrodu tak nestačí jenom brát, ale musíte se půdě věnovat. Jestli chcete zadržet a udržet si vodu musíte půdu kultivovat. A vůbec není pravda, že když půdu oráte tak to znamená eroze. Ba právě naopak orba po vrstevnici je jediná zemědělské operace kde dokážete půdu vracet zpět proti svahu.

