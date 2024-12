Miroslav Bobek: Naše slavná Moja má dnes 20. narozeniny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Moja v Cabárcenu v den oslavy svých 20. narozenin.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Hamerník / Petr Hamerník / Zoo Praha Kijivu s malou Mojou začátkem ledna 2005.

Expozice goril nížinných ve španělském Cabárcenu byla plná větví i ohromných „bonbónů“ a uprostřed visely dva transparenty se španělsky a česky psanými přáními k Mojiným dvacátým narozeninám. Trochu stranou pak byl hlavolam, který jsme jí jako dárek přivezli z Prahy. A jako by to Moja tušila, věnovala mu pozornost hned po svém příchodu do expozice.Já sám jsem Moju poprvé uviděl, když jí byly tři týdny: na Nový rok 2005. S manželkou a se synem jsme se zvědavě šli podívat na první gorilí mládě narozené v České republice. Tehdy mě v nejmenším nenapadlo, že se Moja stane velmi důležitou součástí mého života.

Když v listopadu 2005 začala „trochu jiná reality show“ Odhalení, stala se Moja její hlavní hrdinkou i spolustrůjcem jejího úspěchu. Paralela mezi světem lidí a goril nabyla díky ní ještě větší průzračnosti a Moja společně s Richardem definitivně vstoupila mezi české celebrity.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Khalil Baalbaki / Khalil Baalbaki / Zoo Praha Moja v době „trochu jiné reality show“ Odhalení.

Ještě jako Mojánek – dlouho trvala mylná domněnka, že je Moja kluk – ale začala vstupovat také do světa pohádek. Nejprve to byly televizní „raníčky“, poté i knihy a rozhlasové dramatizace. Svou část těchto pohádkových příběhů jsem psával o prázdninách, když šly děti po obědě spát, a večer jsem jim je předčítal. Moja se tak postupně stala členem naší rodiny.

Aniž by to Moja tušila, začala díky své popularitě pomáhat gorilám žijícím v pralesích střední Afriky – a posléze se tam i proslavila. Je hlavní hrdinkou knížky, kterou dostávají afričtí školáci, aby si vytvořili vztah k přírodě.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Gorilí pohádky s hlavní hrdinkou Mojou vyšly i v africkém dialektu badjoué.

Čas ale rychle běžel a Moja začala dospívat. 29. listopadu 2011 odstartoval z letiště v pražské Ruzyni speciál ATR-42 s Mojou na palubě. Přepravovali jsme ji do jejího nového domova v Cabárcenu na severu Španělska. Již mnoho a mnoho měsíců předtím jsme s koordinátorem evropského chovu goril nížinných jednali o tom, kam Moju umístit. Cabárceno bylo vyhodnoceno jako nejlepší možnost. Nabízelo příznivé klima, nový pavilon, geneticky cenného gorilího samce Nickyho a garantovalo spolehlivost i nadšení svých chovatelů.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Khalil Baalbaki / Khalil Baalbaki / Zoo Praha Přeprava Moji leteckým speciálem do Španělska. Vlevo Martin Vojáček, vpravo Miroslav Bobek a Pavel Brandl.

Naděje, které jsme vkládali do Mojina přestěhování do Cabárcena, se vyplnily: 16. dubna 2013 zde porodila vlastní mládě, samičku Duni. Když jsme za ní o pár dnů později přijeli podívat, přišla s ním k mříži, jako by nám ji chtěla ukázat. Měl jsem pocit radosti a současně nostalgie. Bylo skvělé vidět Moju v jejím novém domově a s jejím vlastním mládětem!

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Moja se svým mládětem, když mu byly dva týdny.

Nyní žije již dospělá Mojina dcera Duni v Praze, v naší Rezervaci Dja, a stará se tu o své vlastní, nyní téměř roční, mládě. Mojin příběh v Praze tak pokračuje…

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Příběh pokračuje: Mojina dcera Duni porodila v Zoo Praha vlastní mládě.

Na Moju samotnou ale nezapomínáme. Proto jsme jí tenhle týden letěli do Španělska popřát. A znovu jsme si při té příležitosti připomněli, že je opravdu výjimečná. Výjimečná nejen tím, že jde o první gorilu narozenou v České republice a že se stala mimořádně populární, ale také proto, že je velice inteligentní. Dokázala to ostatně i na našem hlavolamu. Když ho vyřešila, její španělská chovatelka Lucía Gandarillas poznamenala, že je Moja chytřejší než ona – a to má Lucía doktorát!

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Moja v Cabárcenu v den oslavy svých 20. narozenin.

reklama