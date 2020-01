Miroslav Hruška: Všechno se mění, jen dálnice D3 je furt stejná Licence | Volné dílo (public domain) Foto | me / me / Wikimedia Commons Foto z výstavby D3 u Chotovin. / Dálnice D3 (někdy zvaná Budějovická dálnice) je plánovaná a z části rozestavěná dálnice z Prahy přes Tábor a České Budějovice na česko-rakouskou hranici Dolního Dvořiště - Wullowitz, kde se má spojit s připravovanou rakouskou rychlostní silnicí S10. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Již více než dvacet let sleduji práci ŘSD, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a dalších úřadů, institucí, ministerstev v souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice D3 v tak zvané západní variantě ve Středočeském kraji. Čím dál více mi to připomíná román na pokračování, televizní seriál, někdy dokonce nekonečný příběh. Život kolem nás se denně mění, ale v případě D3 podle vyjádření výše uvedených úřadů nedochází k závažným změnám. Tak čím tedy začít: V Praze dne 1.února 2012 byla vydána EIA, tedy bylo vydáno Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, které bylo podmíněno splněním 172 podmínek pro schválení. Kolik jich bylo splněno asi nikdo neví, a ani nechce vědět. Byly popsány možná tuny papírů se všemi nesouhlasnými vyjádřeními k tomuto dokumentu. To však nevadilo, aby dne 2. června 2017, tedy čtyři měsíce po uplynutí platnosti, byla tato EIA a její platnost prodloužena na dalších pět roků, tedy do února 2022. Ve zprávě se píše: Tento dokument byl vypracován na základě požadavků Ministerstva životního prostředí a předložen dne 17. února 2017 a 13. dubna, 15. května a 25. května 2017 byl jeho zpracovatelem doplněn. Text o původním stavu životního prostředí je převzat z původní dokumentace EIA z roku 2010 a zestručněn. Součástí doplněného podání prodloužené EIA je dokument s názvem „Srovnávací studie, D3 Středočeská část únor 2017, a další studie rovněž zpracované STAVOPROJEKTEM. Na základě předložené žádosti o prodloužení EIA dospělo Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle §21 zákona k závěru, že u záměru D3 Středočeská část nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území atd. Takže za uplynulých pět let se téměř nic nezměnilo? Těžko k tomu co dodat, neboť vše potřebné bylo již dodáno, opět ve spoustě připomínek a odvolání. Proč jsem se dostal k této situaci. Nyní je rok 2020, tedy osm let po vydání EIA ze dne 1. 2. 2012, jejíž text byl převzat z původní dokumentace EIA z roku 2010. A za tu dobu se toho změnilo hodně, ať už co se klimatických podmínek týká, kritického úbytku zásob pitné vody, záborům zemědělského půdního fondu a mnoha dalších skutečností. A že se změny dotýkají i stavby D3 ve Středočeském kraji se ukazuje na nových skutečnostech, na příklad z titulků: 10.12.2019: ŘSD mění podobu dálnice D3 přes Posázaví a míří znovu do procesu EIA A dočteme se, že: ŘSD mění technické řešení dálnice na zřejmě nejspornějším úseku od Jílového po Hostěradice, jehož součástí je i tunel Luka. V některých místech dálnice poklesne až o deset metrů oproti původnímu plánu. Dojde tím k prodloužení tunelu Luka o 645 metrů na 1843 metrů, což ve výsledku znamená, že trasa dálnice nepovede na povrchu, tak jak měla původně vést, ale pod povrchem v tunelu. Změny ovšem znamenají, že ŘSD muselo znovu vypracovat dokumentaci EIA a poslat ji k posouzení na Ministerstvo životního prostředí. Zajímavostí je, že dokumentace k aktuálním změnám má 227 MB, což je čtyřikrát více, než původní dokumentace k celému Středočeskému úseku D3 z roku 2012. 6.1.2020: Odpočívka u budoucí dálnice D3 se krajským radním nezamlouvá Posuzování vlivů na životní prostředí musí pokračovat. Takový požadavek schválili v pondělí 6. ledna 2020 středočeští radní k záměru vybudovat obří oboustrannou odpočívku Dunávice u chystané dálnice D3, poblíž městysu Netvořice na Benešovsku. Její navrhované podobě nejsou nakloněni jak krajští radní, tak pracovní skupina výboru pro životní prostředí a zemědělství středočeského kraje. Nezamlouvá se jim rozsah záboru zemědělské půdy, ani blízkost přírodně hodnocené oblasti Dunávických rybníků. Pro každou stranu, jak ku Praze, tak k jihu na Tábor, jsou navrhována stání pro 55 osobních aut, nákladní vozidla, 8 autobusů a 15 karavanů, obytných vozů, nebo vozů s přívěsy. Služby by tam měly poskytovat provozovna rychlého občerstvení a čerpací stanice pohonných hmot. To vše na velké ploše. Zábor zemědělské půdy představuje 13 hektarů, přičemž jde o nadprůměrně produkční obdělávané půdy II. třídy ochrany, upozornil náměstek hejtmanky Miloš Petera. Vliv na zemědělský půdní fond tak lze označit jako významný. A teď co, kdo, kdy, jak a proč bude dále. Odpor proti trase dálnice se ozývá v mnoha obcích na trase chystané D3. Všechny tyto obce mají pro svůj odpor vážné důvody. Vedle ochrany ovzduší a ochrany před hlukem je zde hlavně ochrana zásob spodních vod a pitné vody, která je ohrožena ve více obcích. A je na čase, aby si ti, kdo tuto akci naplánovali a projektovali, uznali své chyby a přijali k tomu zásadní opatření. Je více než jasné, že se budou další obce ozývat a žádat změny. K těmto změnám by se mělo znovu zpracovat a projednávat EIA a další a další dokumentace, což je neúnosné. Stejně tak je nesmyslné projednávat tyto změny tak zvanou salámovou metodou, jak se nyní děje. Jediné řešení, které je patrně možné a nutné, je nejen posoudit a zpracovat zcela nově a kompletně EIA, ale zcela posoudit a změnit i projekt celé dálnice D3 ve Středočeském kraji. Skutečnost, že je to projekt špatný, je zcela zřejmá. Když jsem před mnoha roky viděl po prvé film s Janem Werichem „Kocourkov“, divil jsem se, co všechno je možné v Kocourkově. Nyní se občas domnívám, že v této době jsme proti Kocourkovským troškaři. reklama Miroslav Hruška



Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz

