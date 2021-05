Miroslav Bobek: Gorilí pohádky vyjdou i v dialektu badjoué

Foto | Khalil Baalbaki / Zoo Praha Miroslav Bobek drží pohádky Mɨtɔ́ɔ́lʉ́ mɨ́ Óntile.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na světě existuje zhruba sedm tisíc jazyků. Podle některých odhadů by jich však do konce století mohlo 50 až 90 % vyhynout. Nikoli neprávem se proto používá srovnání ohrožených jazyků s ohroženými druhy v přírodě. A právě jeden z potenciálně ohrožených jazyků se s ohroženými druhy zvířat setkává v záměru, který v Kamerunu před časem inicioval koordinátor našeho projektu Toulavý autobus Jocelyn Ewane Aubery.Jocelyn ve vesnicích kolem biosférické rezervace Dja dennodenně pracuje s dětmi, jejich učiteli i rodiči. Vede je k ochraně přírody a využívá k tomu také naši knížku gorilích pohádek. Tu jsme s Terezou Šefrnovou původně napsali pro české děti, ale její upravená a do francouzštiny přeložená verze se v průběhu let osvědčila i ve střední Africe. Malou gorilku Moju, která je hlavní hrdinkou našich pohádek, si oblíbily děti v Kamerunu, Středoafrické republice, Gabunu, Konžské republice i dalších zemích. Nu, a Jocelyn přišel s myšlenkou, že by se tato knížka měla přeložit do dialektu badjoué [badžué] jazyka koonzime, jímž hovoří velká část venkovanů kolem rezervace Dja. Skvělý nápad, oslovit naši cílovou skupinu v jejím rodném jazyce a ještě pomoci tento jazyk zachovat!

V Kamerunu jsou úředními jazyky francouzština a angličtina. Formálně jde o bilingvní zemi, ale ve skutečnosti je rozdělena na menší anglofonní a větší frankofonní část. Původních jazyků se z Kamerunu uvádí více než 260 a mnohé z nich již patří k ohroženým. Pokud jde o dialekt badjoué jazyka koonzime, který je příbuzný např. svahilštině, patrně jím hovoří asi 20 tisíc osob. To není mnoho… A veškeré knihy přeložené do badjoué by se snadno vešly do jediné aktovky. Jsou mezi nimi biblické texty nebo sbírka příběhů a přísloví. Snad již zanedlouho k nim přibude i titul Mɨtɔ́ɔ́lʉ́ mɨ́ Óntile – což není nic jiného než Gorilí pohádky. Z Jocelynova podnětu je do badjoué přeložil kněz a etnolingvista Maurice Ekoalea Mvolo. Nyní již zbývá jenom dokončit sazbu knihy, vytisknout ji a hlavně distribuovat.

Ale řeknu vám, je to zvláštní pocit, vidět pohádky o Moje přeložené do tak vzdáleného jazyka… Pro ilustraci úvodní věty jedné z kapitol: „É lʉ́ʉ́ dóbo é mɛ́n, mbɛ̌r óntile vé á beó sí lɨhba élœœ é kwan. Áyo á be ó lésâ bɨ́syɛ́ɛ́ bɨ́ kísin. Dâ nyɛɛ lé ebâʼle lʉ́ ʉ́ ékǎn zɔʼ e zɔʼ nye lé etô le edwɛ̂ʼ bɨ́gúmo bɨgúmo é tʉ́ ʉ́ ŋ.“

reklama