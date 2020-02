Miroslav Bobek: Poslední útočiště

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha Kunovec tečkovaný.

Ve správní budově australské rezervace Mt Rothwell jsem natrefil na zajímavý plakát. Zachycuje Austrálii plnou zvířat. Při bližším pohledu však zjistíte, že v naprosté většině jsou na něm vyobrazeny druhy, které do Austrálie zavlekli až kolonisté: králíci, velbloudi, lišky, divoká prasata apod. Vačnatci a další zástupci jedinečné australské fauny se vesměs krčí na malých ostrůvcích uprostřed celé této záplavy nepůvodních druhů. Ten plakát nejen vystihuje jeden z největších problémů Austrálie, ale také velmi jednoduše osvětluje, proč jsou nynější požáry pro původní australskou faunu natolik fatální: řada ostrůvků, kde přežívají její poslední zbytky, byla postižena ohněm či jim to hrozí.

Mt Rothwell, který se nachází necelou hodinu jízdy autem od Melbourne, je jedním z takových „ostrůvkůů. Má plochu 450 hektarů, takže Václavské náměstí by se na něj vešlo víc než stokrát. To není zas až tolik, zejména s ohledem na skutečnost, že za ploty Mt Rothwellu dnes žije většina jižních klokanů skalních a významná část kontinentálních populací bandikuta Gunnova nebo kunovce tečkovaného. I když jde údajně o největší rezervaci prostou nepůvodních predátorů ve státě Victoria, dvě zaměstnankyně a dobrovolní spolupracovníci Mt Rothwellu vedou setrvalý boj s liškami a kočkami, které pro jejich svěřence představují smrtelné nebezpečí. Kromě těchto šelem se musejí vypořádávat i s divokými králíky (k tomu využívají mj. dva psy dingo, kteří jsou de facto také nepůvodními šelmami; do Austrálie však jejich dávní předkové přišli již s Austrálci).

Na rozdíl od mnohých jiných rezervací měl však Mt Rothwell zatím to štěstí, že ho nepostihly nynější požáry. Naopak mohl přijmout zvířata z oblasti Canberry, mezi nimi deset jižních klokanů skalních, čímž se jejich počet v této lokalitě zvýšil na sto padesát. Požáry však dříve nebo později mohou dosáhnout také sem, a proto jsme ze sbírkového konta Zoo Praha poskytli do Mt Rothwellu 82 tisíc australských dolarů na nákup požární techniky či stroje na vysekávání protipožárních pásů. Snad se Mt Rothwell a jeho obyvatele podaří před požáry uchránit…

Díky velkorysosti mnoha dárců (do naší sbírky jich přispělo již na 18 tisíc a vybraná částka překročila 21 milionů korun) můžeme v Austrálii podporovat celou řadu aktivit a projektů na ochranu zvířat. Po koalech zachráněných z plamenů je pro mne právě Mt Rothwell jako jeden z „ostrůvků“, kde nachází útočiště původní australská fauna, dalším významným symbolem této naší – české – pomoci.

