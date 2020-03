Miroslav Hruška: O nás, bez nás?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Miroslav Hruška Mokřad u obce Tisem.

Již jednou se o nás v historii takto jednalo. Bohužel podobně některé úřady a instituce o nás jednají stejným způsobem. Proč mi to tak připadá?V minulém týdnu obdržely některé obce i soukromé osoby rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, kterým oznamuje, že:

ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů uvedených v ust. § 50 odst. 1a2 ZOPK, terá opravňuje držitele výjimky tyto zvláště chráněné druhy živočichů, včetně jejich vývojových stádií, rušit, chytat, neúmyslně zraňovat, nebo usmrcovat, sbírat, dopravovat (přemisťovat) při záchranných transferech, a škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje ničením nebo změnou jimi užívaného biotopu v rámci realizace stavby úseku dálnice D3 – Václavice Voračice, PRAGOPROJEKT, 2016.

O kvalitě tohoto dokumentu svědčí i to, že po pěti dnech přišlo OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ ve smylu, že byla chybně uvedena firma PRAGOPROJEKT namísto SUDOP Praha.

Další ukázkou práce Krajského úřadu Plzeňského kraje je i to, že výška mostů nad terénem byla u tří mostů omylem navýšena, a to o rovných 100 metrů. Ale to je jen tak na okraj.

Dále jsou stanoveny další opatření a podmínky, kde v bodě 25 se uvádí: Výjimka je platná po dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Co toto rozhodnutí tedy znamená: Znamená prakticky, že v zájmu výstavby dálnice D3, která přinese velmi mnoho negativních důsledků pro životní prostředí, lze se souhlasem odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeň beztrestně, jak je psáno výše, rušit, chytat, ale i usmrcovat zvláště chráněné druhy živočichů v tomto prostoru. A tečka.

V rozhodnutí jsou dále uvedeny druhy živočichů, o které se jedná. Jsou to mravenec, prskavec menší, čmeláci, svižník polní, zlatohlávek tmavý, čolek obecný, ropucha obecná, skokan zelený, užovka obojková, slepýš křehký, kuňka obecná, rosnička zelená, ještěrka obecná, lejsek šedý, koroptev polní a ťuhýk obecný.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Hruška / archiv autora Výjimka udělená krajským úřadem umožní narušovat stanoviště chráněných i nechráněných živočichů.

Někteří tito živočichové žijí v okolí obce v rozlehlých mokřadech, kde je vlhko, protože jsou v nich velké zásoby spodních i povrchových vod. Do těchto mokřadů má být svedena přes retenční nádrže dešťová voda z tělesa D3, znehodnocená solí, únikem provozních kapalin z vozidel a další. To ve svém důsledku znamená zničení útočišť nejen zvláště chráněných, ale i dalších živočichů.

To je bezesporu velmi špatná zpráva pro okolí. Ale daleko horší je to, že v seznamu ohrožených živočichů chybí ten hlavní, a to je člověk. Ano, protože zničením, či znehodnocením mokřadů, budou zničeny i zásoby vod v těchto mokřadech, které zásobují celé okolí naší obce Tisem.

A proč se jedná o nás, bez nás? V posledním období, jak jsem zjistil dotazem na obecní úřad, se uskutečnilo jediné jednání se SUDOP, a to se týkalo kácení stromů.

Nikdy se na obecním úřadě neobjevil nikdo z těch, kdo provádějí průzkumy, ať už biologické, hydrologické a další. Domnívám se tedy, že nejlépe znají okolí obce a výskyt živočichů právě místní občané, kteří by mohli jistě s tímto být velmi užiteční. Bohužel, asi je to lépe provést bez nich, nebo třeba v kanceláři.

A jeden další příklad: V blízkosti D3 je rybník Michovec. Jde v podstatě o tři sousedící rybníky, které jsou hnízdištěm vodního ptactva a obojživelníků. Podle vyjádření odborníků se jedná o "vysoce nadprůměrné reprodukční stanoviště pro pestrou skupinu 10 druhů obojživelníků". Od rybníka až do obce Tisem se rozkládá v délce cca 1200 metrů poměrně rozlehlý mokřad. Zde rovněž žije mnoho živočichů. Po celé délce mokřadu je více ploch vhodných pro vybudování menších rybníků a nádrží.

Je naprosto nutné všechny tyto mokřady na západ od obce, které jsou plná vody a života drobných živočichů, zachovat a zabránit tak znehodnocení či likvidaci mokřadů i hnízdišť vodního ptactva na rybníku a jeho okolí. To hrozí jak stavební činností při výstavbě D3, tak i provozem této dálnice.

Co ještě dodat. Zdá se, že jak projekty, tak i průzkumy a rozhodnutí odborů životního prostředí od ministerstva životního prostředí až po krajské úřady a obce s rozšířenou působností se soustřeďují jen na prostor šířky dálnice a ochranné pásmo, bez ohledu na to, jaké fatální důsledky to může, nebo bude mít pro nejbližší okolí a životní prostředí vůbec.

Nikdo z těch, kdo znají prostředí v tomto regionu a váží si životního prostředí, nemůže s tímto rozhodnutím souhlasit.

