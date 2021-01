Miroslav Patrik: VIRUS versus český stát

Vladimír Wagner 17.1.2021 10:21

Pan Patrik je přesně ten typ aktivisty, který nadřazuje papírové a formální záležitosti nad reálné enviromentální dopady a potřeby. A je ochoten za každou cenu využít každé neurčitosti v zákonech a formálních možností házet vidle do všeho, co může, i když to v reálu má vést jen ke zdržení nebo to má dokonce škodlivé enviromentální dopady. Prostě to udělá jen proto, že to lze. Je to přesně ten člověk, který svou činností diskredituje veškeré enviromentální aktivistické hnutí.

Odpovědět