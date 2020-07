Miroslav Vinkler: Ekologický masakr na Králickém Sněžníku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jak už to bývá v českých poměrech pomalu normální, opět se otevřely dveře od skříně, aby z ní vypadl kostlivec. Napůl český a napůl polský. Má dokonce i své jméno, víme kolik stojí a dokonce se dá s jistotou tvrdit, že usiluje o zánik Národní přírodní rezervace Králický Sněžník, která je součásti evropského přírodního dědictví NATURA 2000.

V posledních dnech se rozhořela bitva mezi řadou českých a polských ekologických sdružení na straně jedné a státní česko-polskou byrokracií na straně druhé. S jistou nadsázkou můžeme tvrdit, že byl stvořen novodobý Golem, a to díky neuvěřitelně lajdáckému postupu českých i polských úřadů na úrovni ministerstev. Spor se vede o záměr stavby rozhledny na vrcholu Králického Sněžníku a evropské daňové poplatníky má přijít na 3 000 000 EUR.

Investorem je město Stronie Śląskie, které si vytvořením turisticky velmi atraktivní stavby oprávněně slibuje mohutný ekonomický stimul k podpoře cestovního ruchu. Pikantní na celé záležitosti je také to, že se zdroje nenašly v Polsku, ale v Praze prostřednictvím evropských fondů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Zcela zásadní problém se objevil, když bylo zjištěno, že základní dokument celého záměru, tzv. Zpráva o vlivu stavby na životní prostředí, vypracovaný wroclavskou firmou a hrazený investorem, byl účelově upraven tak, aby zpráva vyzněla pozitivně. Tedy tak, že realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění polské i české přírodní rezervace.

Jde doslova o podvrh, který polské i české státní orgány na úseku ochrany životního prostředí spolkly i s navijákem. Investor má nyní v ruce platné územní rozhodnutí a stavební povolení, má schválenou mnohamilionovou dotaci a až teď se zjistilo, že celý záměr byl zfixlován.

V současnosti je stav takový, že Praha mlčí a mrtvého brouka hraje i polská strana. Starosta města Stronie Śląskie po zveřejnění dopisu ekologů v polských médiích prohlásil, že stavět se bude i navzdory odhalenému podvrhu. A současně také uvedl, že má předběžný souhlas Regionálního ředitelství ochrany ŽP k tomu, aby z polské strany na vrchol byla vybudována pozemní komunikace, která výrazně sníží investiční náklady.

Jedinou podmínkou MŽP ČR přitom bylo, že materiál bude na vrchol hory dopraven vzduchem. Projekt počítal se zřízením heliportu ve městečku Miedzylesie, poblíž česko-polské hranice.

Získali jsme kompletní monitoring návštěvnosti lokality od AOPK ČR, která potvrdila naše nejhorší obavy. Zatímco zpracovatel posudku EIA uvádí, že návštěvnost vrcholu po vybudování rozhledny stoupne max. o 10-15 %, ekologové prokázali, že je nutné počítat se zvýšením návštěvnosti o 300-500 %. V absolutních číslech z 47 tisíc turistů ročně až na 235 tisíc turistů každý rok. Odborně se tomu říká výrazné a negativní antropogenní ovlivnění přírodní rezervace. Pokud k realizaci projektu nedejbůh dojde, může si Brusel ze seznamu evropského přírodního dědictví vyškrtnout dvě kolonky.

Evropská komise prostřednictvím Generálního ředitelství ochrany životního prostředí již o situací ví a vzkázala ekologům, že v této fázi je na straně národních států, aby situaci řešily v souladu se svým právem a s přihlédnutím k aplikaci Směrnice o stanovištích, č. 92/43/EEC čl. 6, odst. 3, který výslovně říká: “Jakýkoli plán nebo projekt, který bude mít pravděpodobně na lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení. S přihlédnutím k výsledkům uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu … schválí příslušné orgány příslušného státu tento plán nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, a co si v případě potřeby opatří stanovisko široké veřejnosti.“

Zákon EIA v české i polské verzi pak obsahuje odstavec, který říká: „Pokud má stát původu nebo dotčený stát na základě poprojektové analýzy oprávněné důvody usuzovat, že zde existuje významný nepříznivý vliv přesahující státní hranice, nebo pokud byly zjištěny faktory, které by mohly mít za následek takovýto vliv, bude okamžitě informovat druhý stát. Stát původu a dotčený stát po dohodě následně stanoví nezbytná opatření na snížení nebo vyloučení tohoto vlivu.“

Ekologické spolky se v současnosti domáhají toho, aby v souladu se zákonem polská i česká strana dodržely tyto předpisy, Směrnici EIA a záměr s ohledem na zjištěné vady společně posoudily, případně přijaly příslušná opatření.

