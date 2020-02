Ochránci přírody: Novela mysliveckého zákona poškodí naši krajinu

DAG 14.2.2020 11:28 Reaguje na Miroslav Vinkler

Tentokrát s Vámi nemůžu souhlasit. Přečtěte si další článek od pana Janoty. Nejsem členem ČMMJ a jsem spíše jejím dlouhodobým kritikem. Tentokrát, ale musím souhlasit s tím co v článku píše a věřím tomu, že jestli novela projde, tak bude k užitku všem a stavy spárkaté zvěře se sníží. Jsem myslivecký hospodář a roky říkám, že plánování a hlavně normované stavy stojí za prd. Původně jsem říkal, ať udělají zákon, kde se budou domlouvat vlastníci a nájemci s myslivci, ale pokud do toho bude moct vstoupit státní správa a nařídit větší odstřel, tak to bude vhodný arbitr. Za ty roky je to poprvé nebo podruhé co si myslím, že ČMMJ udělala svoji práci dobře. Tak snad po velkých vnitřních rozepřích snad ČMMJ bude organizace za kterou se nebudou muset myslivci stydět.

