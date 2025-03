Lesníci připravují v jihomoravských luzích záplavy. Nahrazují tak přirozený režim jarních povodní

Zdroj | Lesy ČR Zaplavená Kančí obora.

Tradiční jarní zaplavování lužních lesů vodou začne 28. března mezi Lednicí a Břeclaví. Lesníci postupně zvednou stavítka a nechají rozlít vodu ze Staré Dyje do porostů. Po 22. dubnu se zase vše vrátí do normálu.Lesy ČR na polesí Valtice každoročně na přelomu března a dubna záměrně zvyšují hladinu vody v tamějších vodních kanálech. V lužním lese nazývaným Kančí obora zaplaví zemní deprese a tůně.

“Doplňujeme zásoby podzemních vod a tím částečně nahrazujeme přirozený režim jarních povodní při rozlivech Dyje, které dnes kvůli vodohospodářským úpravám na řece nejsou možné,“ uvedl ředitel Lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda. Opatření se provádí brzy na jaře, kdy je ještě chladněji a je tak kvůli stojaté vodě minimální riziko vzniku komáří kalamity.

Voda zůstane v porostech zadržená do 22. dubna. Pak se stavítka zase sníží, hladina klesne a vše se vrátí do normálu. „Během záplav může na lesních cestách proudit voda. Rozlít se může na lednických loukách, v okolí hájenky Lubeš, v lese kolem starého říčního ramene Bruksa a v lokalitě Palachy. Upozorňujeme na to kvůli bezpečnosti,“ dodal Svoboda.

Podobně lesníci postupují i na sousedním polesí Tvrdonice. Tamější luhy mezi Hodonínem a Lanžhotem podél státní hranice se Slovenskem začnou zaplavovat po 15. dubnu. Voda v nich zůstane také maximálně tři týdny.

Více se o všech vodohospodářských projektech Lesů ČR dočtete na www.vracimevodulesu.cz.

