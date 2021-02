Ondřej Kořínek: Chystá se další likvidace Vrchbělé. Místo přírody má dostat prostor offroad

Jirka Černý 12.2.2021 10:08

Bylo to krásné místo těsně po odchodu rusů, dalo se tam celé dny nerušeně řádit Gazíkem později "džípem" a pokud se tam někdo objevil tak maximálně chtěl svézt. Po tom co lehly hangáry už to šlo do kytek. Ještě tak na krosce ale na tu byly lepší místa. Když chcete svobodu té doby musíte dnes minimálně do Rumunska.

Odpovědět