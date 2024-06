Ondřej Kořínek: Stovky živočichů se utopí v nebezpečných nádržích. Zabezpečení je jednoduché

Břetislav Machaček 19.6.2024 10:56

I obyčejné kanálové vpusti opatřené mřížemi jsou třeba pro žáby konečnou.

Když tam spadne, tak už se ven nedostane. Kanály totiž bývají opatřeny košem pro záchyt nečistot a z něho se žáby nedostanou ani do samotného

potrubí a někam do vodoteče. Nebezpečné jsou "tobogány" okapů, kam často

spadnou mladí ptáci a končí v kanalizaci. Přitom stačí vložit do okapu

síto a nic takového se už nestane. Obyčejný sud na vodu pro zalévání

lze velmi jednoduše zakryt poklopem, či sítem a pro hmyz je dobré dát

na jeho hladinu něco plovoucího. Ono se chce vždy vžít do pozice těch

tvorů a zamyslet se, jak bych se dostal ven já. Mnoha lidem to je fuk

a svoji vinu ani nepřiznají. Je to o línosti a lhostejnosti dnešních od

přírody odtržených lidí a to se nedá jen tak napravit. U sousedů se ročně

zabije o sklo několik ptáků pouze proto, že okna a dveře dvou pokojů

jsou v přímce a ptáci vidí přes celý dům na prostor za ním. Prosil jsem

je, ať opatří okna záclonami až dolů a nikoliv pouze do půli oken. Ze

zlou jsem se potázal, že kvůli pár hloupým ptákům nebudou mít záclony

až dolů. Prostě některým je příroda cizí a než pro ni něco udělat, tak

to raději okecají. Naopak i dobrý úmysl se může leckdy zvrhnout v past,

když tůň vyschne i s pulci a nebo je napájená jedovatým koktejlem z pole.

Nic netušící tvorové se z ní napijí poprvé a naposled a položme si pak

otázku, zda to dobro není nakonec zlem. Oni totiž jako my nedisponují

laboratoří na detekci jedů a řídí se pouze intuicí a zkušenostmi. Kdysi

si jeden včelař sám otrávil své včely herbicidem, kterým za sucha

postříkal plevel na zahradě. Včely nic netušíc ho konzumovaly jako rosu

a ještě s ním napájely plod a kontaminovaly zásoby medu. Obvinil mimo

sebe celé okolí a jako nákazový referent jsem přišel o otravě udělat

šetření. Zarazil mne čerstvě uschlý plevel a tak jsem se ho ptal, čím

stříkal a kdy. Stříkal v den úhynu a tak jsem mu řekl, že si za to

může sám, protože u okolních včelařů se žádný úhyn nekonal, neboť

jejich včely nesbíraly "rosu" na jeho zahradě. Dodnes zarputile svoji

chybu veřejně neuznal, ale ani nežádal další šetření, protože soukromě

pochybení uznal. Ještě se chci pozastavit nad propagovaným mozaikovým

sečením porostů, kde dobrý úmysl může mít tragický dopad. Opět je to

o zkušenosti, že do neposečení části louky se zkoncentrují z okolí ti

živí tvorové a tam je nakonec semele mulčovač, protože jiná technika

si dnes s přerostlou trávou mimo křovinořezu neporadí. Pak mají dobu

hojnosti predátoři hodující na zbytcích žab, ještěrek a hmyzu. Takže

z dobrého úmyslu se stává past s likvidací původního cíle ochrany.

I nad tím je dobré se zamyslet a buď zkonstruovat techniku kosící

na vysoké strniště a nebo kosit až po ukončení vegetace a zazimování

těchto ohrožených tvorů.

