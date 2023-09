Otakar Pražák: Vlastníci pozemků mohou zastavit vyhlášení CHKO Soutok

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Lesy ČR Ilustrační snímek lužních lesů na Soutoku.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dne 23. srpna 2023 oznámilo Ministerstvo životního prostředí předložení záměru k projednání vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok. Obce a vlastníci nemovitých věcí, dotčených navrhovanou ochranou, mají podat písemné námitky k záměru ve lhůtě 90 dnů od dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou na portálu veřejné správy.Jedná se o nejvýznamnější nástroj, kterým mohou obce a vlastníci pozemků vyjádřit svůj nesouhlas se záměrem vyhlášení CHKO. Není sporu o tom, že o námitkách se rozhoduje ve správním řízení podle správního zákona. Dnes již není preferováno, aby bylo o námitkách rozhodováno ve společném řízení. Z toho vyplývá, že Ministerstvo životního prostředí musí o každé námitce rozhodnout zvlášť formou rozhodnutí, a proti tomuto rozhodnutí se může každý samosprávný celek a vlastník pozemku odvolat. Možný je pochopitelně soudní přezkum.

Má-li se určitý předmět ochrany chránit a za tím účelem mají být vlastníkům pozemků stanoveny povinnosti ústavního rozměru (zásah do vlastnických práv, omezení práva na podnikání), pak je nezbytné prokázat smysl takové ochrany. Ten nemůže být naplněn, pokud by se na daném pozemku léta nenacházel deklarovaný předmět ochrany. Vycházíme-li ze zásady materiální povahy, musí být rozhodnutí o námitkách, podle správního zákona, založeno na aktuálních zjištění, nikoliv na spekulacích a zbožných přání státní ochrany přírody.

Proti záměru vyhlášení CHKO Soutok proto mohou podávat obce a vlastníci pozemků pouze takové námitky, které směřují proti navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byli dotčeni ve výkonu svých práv, tj. především v omezení užívání svých nemovitostí. Z uvedeného je zřejmé, že má-li se ochrana vztahovat na konkrétní předmět ochrany a za tímto účelem mají být určité osobě stanoveny povinnosti související se zásahem do jeho vlastnických práv, musí se především prokázat smysl takové ochrany. Ten nepochybně není dán, pokud se na pozemcích vlastníků žádný předmět ochrany nenachází.

O jaký zásah do vlastnických práv se jedná, uvádí například § 68, zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který taxativně stanoví, že orgány ochrany přírody jsou oprávněny provádět samy, či prostřednictvím jiného, zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí, neučiní-li tak k výzvě orgánu ochrany přírody vlastník či nájemce pozemku sám, zejména pokud jde o ochranu zvláště chráněných částí přírody. Dále jsou vlastníci a nájemci dotčených pozemků povinni strpět provádění zásahů a umožnit osobám, které je zajišťují vstup na pozemky. Neučiní-li tak a neumožní zástupcům státní ochrany přírody vstup na pozemky vystavují se odpovědnosti za přestupek podle § 87 odst.1 písm. d) nebo § 88 odst. 1 písm. g) zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Uvedené oprávnění státní ochrany přírody vzbuzuje ve vlastnících pozemků nechuť spolupráce a naopak iniciuje projev nutné obrany proti takovému zásahu státu do jejich privátní sféry. Jakékoliv možné zásahy do vlastnického práva jsou totiž pro většinu osob velmi citlivou záležitostí.

Do výše uvedeného omezení svých práv se mohou dostat také vlastníci pozemků v katastrech, ve kterých dnes probíhají nebo se chystají pozemkové úpravy a pozemky jsou dotčeny změnou vlastnictví. Ve skutečnosti to znamená, že těm vlastníkům, kteří dnes mají pozemky mimo hranice navržené CHKO, může pozemkový úřad umístit jejich nové pozemky do navrženého chráněného území bez toho, že by vlastnící pozemků mohly využít devadesátidenní lhůty pro podání námitek. Jedná se o katastry Lanžhota, Charvátské Nové Vsi, Tvrdonic, Zaječí, Týnce, Poštorné a Moravské Nové Vsi. V tomto případě by se také obce měly postavit za zájmy svých občanů, kterých se pozemkové úpravy týkají a zastavit ukvapené vyhlášení CHKO Soutok.

reklama