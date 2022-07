Petr Holub: Unijní plán Save gas for a safe winter a co my s ním

Svatá Prostoto 20.7.2022 16:03

Lidi budou šetřit energie jak to jen půjde, nebo min jejich drtivá většina, prostě proto, aby se mohli najíst. Ty ceny jsou tak šílené, že nad tím fakt mávne rukou jen málokdo.



Nic proti zateplování, ale jednak je otázka kde na to vzít. Někdo na to neměl a nemá, někdo by třeba horko těžko i měl, ale s ohledem na zvyšující se ekonomickou nejistotu a inflační očekávání budou lidé zcela racionálně preferovat spíš mít nějakou finanční rezervu, než se pouštět do nějakých větších akcí. Budou samozřejmě výjimky, ale to bude výrazná menšina.

A dotace? On je stát jako zadlužen málo? A co se týče EU, tam je to nemlich to samé, sekera se zatíná opravdu fest ...



A rozhodně v neposlední řadě je schopnost stavebních firem a dodavatelů materiálů pokrýt zvýšenou poptávku. Ta není nic moc, což ostatně vidíme u cen a termínů FVE instalací. Takže zvýšená poptávka povede v prvé řadě k růstu cen jak prací, tak materiálu.



Jak jsem psal, nic proti tomu a jako pokračující trend do budoucna, why not? Ale jako řešení stávajících problémů (horizont 1-3 let min) je to naprd.

