Petr Holub: Komentář k výsledkům mimořádné rady EU pro energetiku

Ministři energetiky se na mimořádném zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku v Bruselu dohodli na vzájemné celoevropské solidaritě a snížení spotřeby plynu. To je pro Evropu dobrá zpráva.Solidarita se členským státům vyplatí, jak ukazuje nedávno zveřejněná analýza Mezinárodního měnového fondu zabývající se tím, jak by si ekonomicky vedly jednotlivé státy EU pokud by došlo k odstřižení zdrojů plynu z Ruska a jak by taková situace dopadla na členské země pokud by postupovaly samostatně.

Analýza jasně ukazuje, že v případně solidárního postupu by došlo ke snížení výkonu české ekonomiky o 2 % HDP, zatímco v případě nesolidárního postupu to může být až 6 %.

Co se týče úspor, soustředit se musíme na snížení spotřeby plynu v průmyslu, který ho v ČR spotřebovává až 60 %, vysoký potenciál má ale i sektor budov a teplárenství.

Změna chování jednotlivců i firem sníží poptávku po plynu ještě letos. Každý stupeň, o který ztlumíme vytápění v budovách, znamená v našich klimatických podmínkách úsporu zhruba 5-6 procent energie. Musíme ale myslet do budoucna a výrazně posílit trvalejší investice do úspor energie a rozvoje obnovitelných zdrojů. To je jediná cesta, jak řešit bezpečnostní i klimatickou krizi zároveň.

Včera zveřejněná studie poradenské společnosti McKinsey, která vznikla za přispění autorů z předních evropských think-tanků, dokonce potvrzuje, že Evropské státy mohou díky střednědobým investicím do obnovitelných zdrojů a úspor energií dosáhnout energetické nezávislosti na Rusku již příští zimu. Podmínkou rozvoje obnovitelných zdrojů je urychlení a zjednodušení povolovacích procesů a dále prohlášení energetické efektivity za politickou prioritu. Kompletní studii naleznete ke stažení na tomto odkaze.

Čerstvá studie poradenské společnosti McKinsey na základě aktuálních dat a analýz jasně ukazuje, že nové investice do úspor energie a obnovitelných zdrojů se v nadcházející zimě ještě neprojeví naplno, ale jsou naprosto klíčové pro zbavení se závislosti na ruském plynu v horizontu 3 až 5 let. Pokud je vláda neposílí nyní, budeme za pár let znovu plakat nad rozlitým mlékem. Zkrátka nejbezpečnější a nejčistší energie je ta, kterou vůbec nespotřebujeme.

V českém kontextu je nejdůležitějším a zároveň poměrně snadno proveditelným opatřením posílení programu Nová zelená úsporám, který podporuje energeticky úsporné renovace a novostavby domů. Tempo renovací však potřebujeme 2-3 zrychlit. Konkrétní opatření, na která by se česká vláda měla v oblasti úspor energie soustředit, naleznete podrobněji rozepsaná v komentáři Proč Česko nesplnilo cíl úspor energie.

Na zateplení domů a obnovitelné zdroje potřebuje dosáhnout co nejvíce domácností, nejen ty s vyššími příjmy. A sem musí vláda napřít svou pozornost. Zajistit zvýhodněné úvěry, v nichž si lidé úsporné renovace rovnou zafinancují a následně doplatí z dotací, řešit dostupnost materiálu, komponent, řemeslníků a dalších specialistů a nepodcenit komunikaci s lidmi. Každý by měl dnes vědět, jak může svůj dům či byt energeticky zefektivnit a jaké dotační programy k tomu využít.

