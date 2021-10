Petr Holub: Je Green Deal příčinou, nebo řešením zvyšování cen energie?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mé postřehy k tomu:

Tento týden se staly dvě věci. Vyletěly ceny obchodované energie. A Komise ohlásila doporučení pro Energy Efficiency First ( #EE1st ). Je druhé příčinou prvního, nebo naopak může pomoci?

Nejsem analytik pro trh s komoditami. Ale shoda je, že nastal souběh několika událostí na trhu. LNG tankery obeplouvají Evropu do jihovýchodní Asie, odklon od uhlí (nejen v EU) tlačí cenu plynu, a do toho Putin přiškrtil kohoutky, aby zatlačil na Nord Stream 2. Podrobně třeba tady.

Zvyšování energetické účinnosti a místní výroba z obnovitelných zdrojů tlak na cenu energie naopak snižuje a zvyšuje odolnost vůči volatilitě trhu. To je základní ekonomická závislost. Kdo už nějaké opatření provedl, je na tom lépe.

Ambrose Evans-Pritchard nails it in the @Telegraph: Europe's gas prices are surging because Putin is playing hardball on Nord Stream 2. The solution is to get off gas. "This is a fossil fuel shock. Net zero is the solution and not the problem. The government must hold its nerve." pic.twitter.com/c8hyzRkte3 — Michael Liebreich (@MLiebreich) September 18, 2021

Rodiče v roce 2011 platili za vytápění a teplou vodu 60 tisíc ročně, dnes by to bylo víc. Investice do kvalitní renovace na téměř pasivní standard snížila dnešní platby na 8 tisíc ročně. Teď je jim trochu jedno, jestli se cena zvedne o 20 %, nebo o 50 %.

Foto | Petr Holub Rodinný dům zrekonstruovaný skoro do pasivního standardu.

#EE1st tedy může pomoct. Co to vlastně znamená? Podívat se, jestli nemůžu snížit spotřebu, než budu modernizovat zdroj. Na úrovni jedné budovy, na úrovni města, na úrovni státu.

The current events in the gas and elec market set me thinking about energy security again, energy efficiency really should be seen as an energy security policy - security against disruption by bad actors as well as security against price volatility. — Dr Steve Fawkes (@DrSteveFawkes) September 25, 2021

Třeba investice do nových teplárenských zdrojů z Modernizačního fondu by tedy měly být podmíněny analýzou scénářů budoucí spotřeby a její hustoty pro danou lokalitu. Nevyplatí se budovy kvalitně zrenovovat a soustavu decentralizovat?

Pro sociálně slabé by pak měla být možnost získat investiční složku sociálních dávek. Pokud by MPSV této skupině pomohlo připravit projekt, získat dotaci z programu Nová zelená úsporám a tu navýšilo, tak by si ušetřilo budoucí měsíční dávky.

Nárůst ceny na trzích se neprojeví domácnostem hned. Většina z nich má cenu zafixovanou. Některým bude třeba krátkodobě vypomoci, ale dlouhodobým řešením je přesun od volatilních cen fosilních paliv ke snižování spotřeby a místním OZE.

Navíc jde o převod prostředků z provozních výdajů, které odplynou z ekonomiky rychle pryč, do investic, které zvyšují hodnotu třeba budov a mají výrazné multiplikační efekty na makroekonomické veličiny.

reklama