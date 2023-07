Petr Palacký: Cože? Vy opravdu sekáte trávu i teď, v létě?

Jaroslav Řezáč 28.7.2023 08:29

Nevím, jaké léto kde je, ale ve městě, kde žiju, je léto u konce. Teploty do 24 stupňů a dešťové přeháňky to jistí.

Sekat trávník je možné kdykoliv, ale jestliže má mít nějakou biologickou hodnotu a udržitelnost květenství je nutné chvíli s tím posečkat a určitě nepreferovat Anglický pažit.

Nicméně co je zásadní je, aby po sečení trávy přišla zálivka. Sečení trávy je pro rostlinstvo šokem ( někdy ty " drny" jsou spíš ožvejkané ) a když se k tomu přidá sucho, odumírá (vypálený zahnědlý trávníky) odhaduju to, že déšť po sečení trávy by měl přijít po 12-24 hodinách nejpozději.



Obecně se však domnívám, že první sečení trávníku by měl přijít nejpozději v první polovině Června, kvůli zabránění šíření invazních rostlin jako je třeba Lupina mnoholistá apod.

