Petra Kolínská: Nový stavební zákon byty nezlevní a životnímu prostředí uškodí

Jan Šimůnek 25.8.2020 08:56

Je mi líto. Za tohle opatření mohou naprosto jednoznačně organizace, sdružené do "Zeleného kruhu", alespoň některé z nich a jistě i některé další, co v tomto sdružení nejsou. Situace se vlivem ekoteroristů a ekoraketýrů stala naprosto neúnosnou: Vlivem těchto aktivistů se v podstatě zastavila jakákoli výstavba, nejen bytová. Prostě přepjali strunu, a ta praskla (nebo alespoň praskat začíná). Opravdu bylo absurdní, že stavbu silničního obchvatu kolem Práskačky na východě Moravy (nebo jiné veřejně užitečné stavby) mohlo léta blokovat Sdružení zelených žabiček z Aše.



A je jasné, že pokud se začne se stavěním, tak se to do cen bytů (ale i nájmů) promítne jejich poklesem (nebo alespoň přibržděním růstu), protože platí tržní mechanismy (bez ohledu na to, zda je autorka nezná, nebo s nimi ideologicky nesouhlasí).



Já považuji tuto novelu za krok správným směrem, bohužel relativně malý. Chtělo by to dále tlačit na zrušení potřeb řady nesmyslných omezení, některá povolení změnit na povinná oznámení atd., aby stavební řízení bylo opravdu svižné a zvládnutelné i pro normálního člověka, bez tlupy specializovaných právníků jako nezbytných pomocníků. A rychle, ideálně do týdne (v některých zemích, civilizovanějších než jsme my, na to stačí 24 hodin).

