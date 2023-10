Romana Šonková: Dnes je Světový den bez klecí. Jane Goodallová vyzývá předsedkyni Evropské komise, aby splnila slib a ukončila dobu klecovou

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Dnes, ve Světový den bez klecí se Jane Goodallová , světoznámá ochránkyně přírody a patronka mezinárodní organizace Compassion in World Farming, připojila k občanům a nevládním organizacím a vyzvala Evropskou unii, aby dodržela svůj slib a zakázala používání klecí pro hospodářská zvířata.Před dvěma lety se Evropská komise zavázala zakázat klece pro 300 milionů hospodářských zvířat, která jsou uzavřena v klecích nebo těsných kotcích a často se nemohou vůbec pohybovat ani projevovat přirozené chování. Komise však dosud nezveřejnila návrhy na tento zákaz, jak slíbila.

Závazek zakázat klece byl přijat v reakci na evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové koordinovanou Compassion in World Farming (CIWF), kterou podepsalo více než 1,4 milionu občanů a podpořilo 170 nevládních organizací. Dosavadní nedodržení tohoto slibu pobouřilo příznivce zákazu klecí a aktivisty v celé EU.

Ve svém videoposelství předsedkyni Evropské komise von der Leyenové uvedla Jane Goodallová, známá etoložka a ochránkyně přírody, Posel míru OSN a zakladatelka Institutu Jane Goodallové: „Každý rok je 300 milionů vnímavých zvířat zavřeno v průmyslových velkochovech po celé EU. Tyto systémy továrních chovů jsou zastaralé, způsobují nesmírné utrpení milionům zvířat, která jsou schopna cítit frustraci, strach a bolest... Opravdu mě rozčílilo, když se předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie nezavázala k reformám. Zdá se, že naslouchala spíše velkým podnikům než milionům občanů EU, kteří slibovaný zákaz klecí podporují."

Příznivci zákazu klecí po celé Evropě dnes vyjadřují své rozhořčení tím, že předsedkyni von der Leyenové pošlou jasný vzkaz v příspěvcích na sociálních sítích, na nichž budou zobrazeny jejich dlaně s nakreslenou mříží klece. Společně ji vyzvou: „Zastavte utrpení, ukončete dobu klecovou!“

CIWF také zveřejnil novou analýzu hlasování poslanců Evropského parlamentu o welfare hospodářských zvířat od začátku volebního období v roce 2019. Analýza založená na datech přezkoumává 16 klíčových hlasování Evropského parlamentu zaměřených na zlepšení životní pohody hospodářských zvířat a odhaluje jasný nesoulad mezi tím, co občané žádají, a tím, jak poslanci Evropského parlamentu hlasují.

Zatímco osm z deseti Evropanů si myslí, že životní pohoda hospodářských zvířat by měla být lépe chráněna, volení zástupci evropských občanů to nereflektují. Z 10 265 analyzovaných individuálních hlasů se pouze čtyři z deseti vyslovily pro lepší životní pohodu hospodářských zvířat.

Je naprosto pobuřující, že EU naslouchá velkým agropodnikům, a jasnou vůli svých občanů ignoruje – podle celoevropského průzkumu 94 % Evropanů považuje životní pohodu hospodářských zvířat za důležitou.

Evropská občanská iniciativa byla vytvořena proto, aby občané EU měli možnost přímo se podílet na utváření EU. Avšak poté, co jsme s našimi partnery ze 170 nevládních organizací a miliony občanů tak tvrdě pracovali na úspěšném výsledku této iniciativy, a navzdory slibům Komise zákaz stále není zveřejněn. Bylo by naprosto ostudné, kdyby EU v této pozdní fázi plány prostě odložila – byl by to výsměch demokracii a celému institutu evropské občanské iniciativy. My se ale nevzdáme a společně s našimi partnerskými organizacemi v Česku i po celé Evropě, budeme v naší kampani pokračovat, dokud EU nezajistí, že všechny klece zůstanou prázdné.

