Romana Šonková: Velkochovy chobotnic jako recept na katastrofu

Nová zpráva, vydaná začátkem října mezinárodní organizací na ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming, odhaluje osm důvodů , proč je velkochov chobotnic krutý, škodí planetě a proč musí být zastaven.Zpráva „ Velkochovy chobotnic: recept na katastrofu " ukazuje, jak by plány na rozšíření velkochovů chobotnic způsobily jejich velké utrpení, a to nejen proto, že chobotnice mají samotářskou a zvídavou povahu. Zpráva také upozorňuje na absenci schválené humánní metody porážky. Neexistuje ani žádná legislativa, která by chránila jejich welfare (životní pohodu) ve velkochovech. V neposlední řadě by takový chov byl neudržitelný a měl by negativní dopady na životní prostředí vzhledem k tomu, že chobotnice jsou masožravci.

Chobotnice ulovené ve volné přírodě se konzumují po celém světě, zejména v několika středomořských zemích Evropy, ale i v Asii a Mexiku. Do České republiky se ročně dováží více než 200 tun ulovených volně žijících chobotnic, přičemž od roku 1990 se dovoz zvýšil 6,5krát. V EU se nejvíce chobotnic konzumuje v Itálii, a to více než 60 000 tun ročně. V poslední době je však vysoká poptávka po chobotnicích i v jiných zemích, například ve Spojených státech a Japonsku, a to i přesto, že se populace volně žijících chobotnic zmenšuje. Španělsko v současnosti zkoumá možnosti jejich velkochovu v podvodních klecích na otevřeném moři a v nádržích.

„Film společnosti Netflix Moje učitelka chobotnice (My Octopus Teacher) umožnil světu letmý pohled do života těchto jedinečných, přirozeně samotářských a křehkých volně žijících zvířat," říká Mořská bioložka Elena Lara, manažerka výzkumu ryb v Compassion in World Farming (CIWF) a autorka zprávy. "Lidi, kteří jej zhlédli, nejspíš vyděsí zjištění, že existují plány na zavírání těchto fascinujících, zvídavých a vnímavých tvorů do velkochovů. Tam by jejich život jednoduše nestál za to ho žít," míní Elena Lara.

Latinský název pro chobotnice 'octopoda' pochází z řeckého 'októpus', což znamená 'osminohý', a proto naše zpráva odhaluje osm hlavních důvodů, proč by chobotnice neměly být chovány ve velkochovech. Podrobně popisuje nesmírné utrpení, které by to způsobilo, neexistenci humánní metody porážky a absenci jakékoli legislativy na ochranu jejich welfare. Krmení těchto masožravých volně žijících živočichů ve velkochovech rybí moučkou je navíc neudržitelné a dále by poškozovalo životní prostředí.

Je velmi skličující sledovat snahu o zavedení nového typu průmyslového velkochovu v době, kdy se konečně zvyšuje obecné povědomí o tom, jak tyto velkochovy škodí nejen samotným zvířatům, ale také životnímu prostředí, přírodě a ohrožují i lidské zdraví. Proto jsme odeslali naši zprávu vládám Španělska, Japonska, Mexika a USA spolu s výzvou, aby dalšímu rozvoji velkochovu chobotnic zabránily.

