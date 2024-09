Společnost pro zvířata: Stanovisko k návrhu usmrcovat zvířata za plného vědomí, bez omráčení pro „zvláštní metody stanovené náboženskými obřady“

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Společnost pro zvířata rozhodně nesouhlasí, aby zvířata byla v České republice porážena za plného vědomí, bez předchozího omráčení (při usmrcování zvířat je povinné zvířata před přetnutím krčních tepen nebo hrdla nejdříve omráčit) pro „zvláštní metody stanovené náboženskými obřady“. Usmrcování zvířat za plného vědomí je pro ně děsivé, bolestivé, plné strachu.Předložený návrh ministrem zemědělství ( do nyní projednávané novely zákona o veterinární péči ) by tyto praktiky rozšířil nejen pro potřeby členů náboženských komunit, muslimské (halal usmrcování) a židovské (košer usmrcování) v České republice, ale umožnil by je ve velkém: pro obchodní účely, pro trh, pro export.

Naopak, požadujeme, aby tento způsob usmrcování zvířat (bez předchozího omráčení) byl v České republice zcela zakázán a zvířata byla při každém způsobu usmrcení povinně omráčena do stavu bezvědomí (stejně, jak platí pro konzumaci většinovou společností). A to jak pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, tak i pro „zvláštní metody stanovené náboženskými obřady“.

Tento požadavek je plně v souladu s nařízením Rady č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování, které ponechává členským zemím možnost stanovit rozsáhlejší národní opatření pro ochranu zvířat během zabíjení. Toho využily např. Island, Dánsko, Slovinsko, Švédsko, Belgie (Valonsko a Flandry), které zavedly povinnost omračování ve všech případech, i pro náboženské komunity a účely, a další země částečně (Slovensko, Rakousko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko). Povinnost platí i v Norsku a Švýcarsku.

Tuto možnost potvrdilo také rozhodnutí Evropského soudního dvora C-336/19, z roku 2020: „Za účelem podpory dobrých životních podmínek zvířat v souvislosti s rituální porážkou mohou členské státy, aniž by porušily základní práva zakotvená v Listině, vyžadovat reverzibilní (vratné, zvíře musí být vykrveno do 15 – 23 sekund, aby opět nenabylo vědomí) postup omračování, který nemůže vést ke smrti zvířete.“ I představitelé islámu uvádějí, že reverzibilní způsob omráčení je akceptován jejich náboženstvím a je v souladu s požadavkem, aby zvířata netrpěla.

Požadavek Společnosti pro zvířata podporuje také množství odborných studií, např. poradního orgánu Evropské komise, EFSA:

Zvířata, která jsou poražena, mají systémy pro zjišťování a pociťování bolesti. Důsledkem řezu a ztráty krve, pokud nejsou omráčena, bude jejich stav špatný kvůli bolesti, strachu a dalším nepříznivým účinkům. Řezné rány, které se používají k rychlému vykrvení, značně poškozují tkáň v oblastech s receptory bolesti. Rychlý pokles krevního tlaku, po ztrátě krve, zvíře při vědomí snadno zjistí, což vyvolává strach a paniku. Zvířata při vědomí vdechují krev kvůli krvácení do průdušnice. Kvůli vážným obavám o dobrý stav zvířat během porážení bez omráčení, by se vždy mělo provádět omráčení před podříznutím tepen nebo hrdla.

Nebo stanoviska Federation of Veterinarians in Europe: FVE je toho názoru, že z hlediska dobrých životních podmínek zvířat a z úcty ke zvířeti jako k cítící bytosti je praxe porážení zvířat bez předchozího omráčení za žádných okolností nepřijatelná, …

V návrhu předloženém ministrem zemědělství je jako hlavní důvod uvedeno: „snížit počet zvířat, která jsou za účelem porážky vyvážena do třetích zemí“.

Tento návrh řešení snížení počtu vyvážených zvířat do muslimských zemí nebo do Izraele je neadekvátní a nebezpečný. Již mnoho let by počet vyvážených zvířat z České republiky do třetích zemí a do dalších členských zemí (zejména nesousedících) byl radikálně nižší, pokud by bylo nařízení Rady č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy skutečně orgány České republiky a ministry zemědělství respektováno a vymáháno.

Přijetí návrhu by mohlo vytvořit nebezpečný precedent s důsledky jak pro ochranu zvířat, pro chovatele v České republice (již nyní je k nám více skotu dováženo, než je vyváženo), tak pro celou unii.

za Společnost pro zvířata

statutární zástupkyně Judit Laura Krásná a členové výboru spolku

