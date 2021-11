Stop fosilnímu plynu: Proč parodujeme reklamy bank a pojišťoven? Upozorňujeme na klimatické kecaly

Richard Vacek 2.11.2021 08:26

Kdo to myslí s klimatem vážně, měl by okamžitě a dobrovolně přestat využívat fosilní zdroje. Nikdo přece nikomu nebrání, aby nevyužíval plyn na topení, elektřinu na svícení a naftu na dopravu.

Kritizovat ostatní a sám si sedět ve fosilním teple, to dovede každý hlupák.

Odpovědět