Tomáš Drápela: Nová vláda musí rychle dokončit podmínky pro transformaci teplárenství

Miroslav Vinkler 17.12.2021 17:07

"Hliník se odstěhoval do Humpolce !" , i tak by se dal přeložit další záblesk chorých mozků v Evropské komisi, ukončit využívání zemního plynu v EU do r. 2040.



Nahradit ho má vodík /laik se diví ,odborník žasne/ , který nám budou asi vozit kárkou z Bruselu.



Brusel je dnes plně srovnatelný s politbyrem ÚV KSSS , který také nadekretoval východní Evropě světlé zítřky, které skončily frontami na hajzlpapír , v lepším případě pořadníky na auta nebo byty.



Jinak pro lepší představu- eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová vystudovala historii, pak stáž v NATO a studium politologie v Londýně, poté poradce starosty města Talin, Estonsko.



Tvrdím, že všichni diskutující na Ekolistu, mimo pana Hanzla, by madam odborně předběhli i s jednou rukou v zadku.

