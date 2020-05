Veronika Trávníčková: Stavění přehrad nás nespasí ani na řece Bečvě ani jinde. Řešení rekordního sucha je jinde

Pavel Hanzl 28.5.2020 16:36 Reaguje na Jan Šimůnek

Nezajistí nic. Protože nic nepostavíme. Tahle vláda řeší všechny problémy stylem výstřel do tmy.

Energetika: výstřel směrem mastodont, který už řešit nebude, protože to nebude stát za 20 let a co se bude dít do té doby, netuší.

Přehrady: výstřel směrem k 31 přehradám, který taky nepostaví.

A tak je to se vším.

